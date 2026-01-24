Allegri: «Gap di ricavi tra italiane e straniere troppo diverso. Soldi dalla Champions necessari»

«Per quanto riguarda le mie esternazioni sull’obiettivo è chiaro. L’anno scorso il Milan non è riuscito ad entrare in Champions League, quest’anno per un valore tecnico ed economico bisogna riuscire ad entrarci. Non vuol dire che ci spetta di diritto ma che bisogna conquistarlo un passettino alla volta. È troppo importante nel campionato italiano per una grande squadra partecipare alla Champions».

Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra i rossoneri e la Roma. L’allenatore ha ricordato che «i soldi della Champions servono a gestire il mercato e ad avere un futuro più roseo rispetto alla situazione in cui sei due anni fuori». Va ricordato, infatti, che il Milan nell’esercizio 2025/26 non potrà contare su circa 80 milioni di ricavi dalle coppe europee rispetto al 2024/25, tra premi e botteghino.