Con l’inizio del nuovo anno è tornato il grande tennis e cresce l’attesa per il terzo match di Jannik Sinner agli Australian Open 2026, primo Slam della stagione. Tra le domande più frequenti dei tifosi c’è quella legata a Duckworth Sinner in streaming gratis, ma è importante chiarire subito un punto fondamentale: la partita non sarà disponibile in streaming gratuito.

Il match tra James Duckworth e Jannik Sinner è in programma sabato 24 gennaio alle ore 02.00 italiane e sarà visibile solo su piattaforme a pagamento, nell’ambito della copertura esclusiva del torneo.