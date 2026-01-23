Master Group Sport lancia il nuovo logo per il Calciomercato

Tra le varie novità di questa edizione, che saranno annunciate nel corso delle due giornate, Master Group Sport presenta da oggi il nuovo logo dell’evento Calciomercato , un simbolo che guarda al futuro mantenendo saldi i valori e l’identità storica del Calciomercato.

Partendo dal logo storico di Calciomercato, si è scelto di evolvere senza stravolgere, valorizzando quegli elementi identitari che ne hanno costruito il riconoscimento nel tempo. Il cerchio centrale rimane protagonista: un richiamo diretto al centrocampo, luogo simbolico dove nasce il gioco, si prendono decisioni e si costruiscono le azioni decisive, proprio come avviene nella dinamica del calciomercato.

La linea orizzontale che attraversa il logo è stata reinterpretata in chiave più pulita e contemporanea: non solo un elemento grafico, ma un segno di dinamismo, scambio e continuità, caratteristiche che contraddistinguono ogni trattativa e ogni strategia di mercato. Il verde, ora più acceso e saturo, rafforza l’associazione immediata con il calcio ma, soprattutto, conferisce al brand una dimensione più viva, energica e digitale: un’identità visiva pensata per un ecosistema mediatico moderno e sempre attivo.

Il nuovo logo nasce con un obiettivo strategico preciso: rafforzare l’identità storica del Calciomercato rendendola più attuale, più forte e capace di comunicare passione, affidabilità e centralità nel mondo del calcio di oggi. Nel corso dell’evento saranno svelate ulteriori importanti novità, che arricchiranno il programma dell’edizione 2025/26 e ribadiranno il ruolo di Calciomercato come piattaforma ufficiale di riferimento per il calcio professionistico.