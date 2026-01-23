Inter, il 30 gennaio il presidente Marotta in audizione in Commissione Antimafia

Nei giorni scorsi sono stati ascoltati il presidente della Juventus Gianluca Ferrero e il presidente del Milan Paolo Scaroni ; poi è stato il turno della Roma e ora toccherà a Marotta. Da capire invece quando interverranno il presidente della Lazio Claudio Lotito , il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis , oltre ai presidenti di Atalanta (Antonio Percassi), Verona (Italo Zanzi) e Torino (Urbano Cairo).

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta verrà ascoltato venerdì prossimo 30 gennaio, alle 10, a Palazzo San Macuto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno delle mafie. L’audizione è stata convocata, in particolare, dal comitato “Infiltrazioni mafiose nelle manifestazioni sportive e legami tra criminalità organizzata e società sportive”.

«Da queste audizioni emergono atti interessanti che stanno contribuendo a colpire questo fenomeno che, in certe situazioni, gestiva il bagarinaggio, i parcheggi, il merchandising, le scommesse clandestine e talvolta vedeva coinvolti anche tesserati; spesso le curve sono state piazze di spaccio con la ’ndrangheta. Sono state messe in atto e sono in corso iniziative per contrastare e prevenire il fenomeno».

Questo il commento dei giorni scorsi da parte del senatore del Partito Democratico, Walter Verini, interpellato sul lavoro del “Comitato contro le infiltrazioni della criminalità organizzata negli stadi e nelle curve”, interno alla Commissione Antimafia.

«Questo Comitato lavora in un clima concorde; pensiamo entro marzo di consegnare all’unanimità alla Commissione plenaria una relazione con l’aggiornamento della situazione e alcune proposte. L’Antimafia ne discuterà in plenaria e consegnerà al Parlamento, Camera e Senato, queste proposte, alcune delle quali potranno trasformarsi in proposte di legge», aveva concluso.