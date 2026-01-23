Settimana decisamente anomala per l’ Inter , chiamata a un doppio impegno ravvicinato che rompe le consuetudini del calendario calcistico. I nerazzurri sono scesi in campo martedì sera per l’attesissima sfida di Champions League contro l’ Arsenal e torneranno a giocare già questa sera a San Siro contro il Pisa , in un anticipo di campionato che solitamente è riservato alle squadre non impegnate nelle coppe europee.

Questo passaggio di consegne, stabilito da tempo, ha inevitabilmente condizionato la programmazione delle partite. Di fronte a uno scenario con margini di manovra ridottissimi, l’Inter è stata dunque costretta a vedersi anticipare la gara di campionato per riuscire a giocare a San Siro ed evitare lo spostamento in un campo neutro. La data di oggi, venerdì 23 gennaio, rappresenta l’ultima finestra utile prima che lo stadio venga consegnato al Cio per l’inizio dei lavori.

Il Comitato Olimpico, come previsto dagli accordi, necessita di due settimane complete per trasformare San Siro nel palcoscenico di un evento seguito a livello globale. È la stessa ragione che ha portato al rinvio di Milan-Como e al lungo dibattito sull’ipotesi, poi scartata, di disputare la partita in Australia. Il match si giocherà comunque al Meazza, ma sarà riposizionato più avanti in calendario (verosimilmente il 18 febbraio, se l’Inter giocherà il ritorno del playoff di Champions in casa o se sarà qualificata direttamente agli ottavi).

Non tutte le partite, però, potranno essere giocate nell’impianto milanese. La Coppa Italia, ad esempio, farà tappa altrove: il 4 febbraio l’Inter affronterà il Torino nei quarti di finale della coppa nazionale a Monza, proprio perché San Siro sarà ancora completamente occupato dalle operazioni legate alle Olimpiadi. Il rientro è poi previsto per il big match Inter-Juventus, che – in attesa di conferma ufficiale – dovrebbe cadere di sabato 14 febbraio alle 20.45.

Perché Inter Pisa si gioca venerdì? Il calendario delle milanesi

Di seguito, il calendario dell’Inter fino al rientro al Meazza dopo le Olimpiadi:

Venerdì 23 gennaio, ore 20.45 – Inter-Pisa

Mercoledì 28 gennaio, ore 21.00 – Borussia Dortmund-Inter (Champions League)

Domenica 1° febbraio, ore 20.45 – Cremonese-Inter

Mercoledì 4 febbraio, ore 21 – Inter-Torino (Coppa Italia, a Monza)

Domenica 8 febbraio, ore 18.00 – Sassuolo-Inter

Questo invece il calendario del Milan: