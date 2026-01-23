«Stadio vuoto contro il Genoa». La Lazio attacca la Curva Nord: «Condotte denunciate alle autorità» 

Al punto che una parte della tifoseria sta seriamente valutando la diserzione dello stadio già a partire dalla prossima gara casalinga contro il Genoa. Con un comunicato rilanciato sui social, il tifo organizzato ha invitato i sostenitori non abbonati a non acquistare il biglietto per la partita in programma il 30 gennaio, parlando di una gestione giudicata ormai allo sbando e annunciando la volontà di proseguire la contestazione in base all’evoluzione del mercato.

Aria pesante in casa Lazio . Il mercato di gennaio deludente, con altre partenze all’orizzonte e una serie di risultati negativi, sta esasperando gli animi della tifoseria. Il principale bersaglio della contestazione resta il presidente e patron Claudio Lotito. Il numero uno del club è nel mirino dei tifosi e ora la situazione è tornata incandescente, ai livelli di alcune delle fasi più tese del passato.

Alla presa di posizione dei gruppi organizzati ha risposto la Lazio con una nota ufficiale, nella quale il club ha condannato l’iniziativa: «La S.S. Lazio condanna con la massima fermezza il messaggio diffuso nelle ultime ore da soggetti riconducibili al cosiddetto tifo organizzato, che invita i sostenitori biancocelesti a non acquistare i biglietti per la gara Lazio–Genoa, subordinando tale comportamento a valutazioni e pretese legate alle scelte societarie e sportive. Si tratta di un atto grave e inaccettabile, che travalica ogni forma di legittimo dissenso e assume i contorni di un vero e proprio tentativo di pressione organizzata e di condizionamento nei confronti della Società, della squadra e dell’intero ambiente laziale».

Nel comunicato, la Lazio ha sottolineato come l’anonimato non escluda responsabilità personali e annuncia di aver già adito alle vie legali, evidenziando anche il potenziale danno economico e reputazionale: «La Lazio ribadisce con assoluta chiarezza che dietro ogni account, anche quando si cela dietro l’anonimato, esistono nomi, cognomi e responsabilità personali pienamente individuabili. Per tali ragioni, la Società ha già provveduto a segnalare e denunciare tali condotte alle autorità competenti, affinché siano valutate sotto ogni profilo di legge. La diffusione di appelli al boicottaggio finalizzati a incidere deliberatamente sull’accesso allo stadio e sul comportamento del pubblico configura un danno economico diretto, consapevole e intenzionale, tanto più grave in quanto rivolto a una società quotata, con potenziali riflessi su immagine, ricavi, rapporti commerciali e fiducia del mercato».

Il club ha ribadito poi la propria linea sul mercato: «La S.S. Lazio non può e non intende tollerare azioni che, strumentalizzando la passione dei tifosi, mirano a influenzare l’intero contesto sportivo e sociale, generando un pregiudizio concreto al Club e a tutti coloro che lo sostengono in modo corretto, libero e responsabile. Allo stesso tempo, la Società ribadisce che il lavoro sul mercato prosegue con serenità, metodo e piena condivisione interna, secondo una visione chiara e una strategia definita, senza farsi condizionare da pressioni esterne o strumentalizzazioni».

«Andare allo stadio è una gioia e deve restare sempre una gioia. Vivere la propria squadra del cuore significa partecipare, sostenere, soffrire ed esultare insieme: questo è lo sport. Lazio-Genoa sarà una festa di sport, di passione e di appartenenza. La Lazio appartiene ai suoi tifosi autentici, alla sua storia e ai suoi valori, non a chi prova a trasformare il tifo in uno strumento di pressione», ha concluso la società biancoceleste.