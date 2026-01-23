La prossima settimana sarà decisiva per i verdetti, sia in questa competizione, ma soprattutto in Champions League. Nel frattempo prosegue la corsa ai due posti extra nella massima competizione europea per club nella stagione 2026/27 . Infatti, come successo nel corso delle ultime stagioni, è ripartita anche quest’anno la lotta tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference.

Nella serata di ieri si è conclusa la penultima giornata della prima fase dell’Europa League 2025/26. Una notte tutto sommato positiva per le formazioni italiane, con la Roma che ha avuto la meglio sullo Stoccarda, mentre il Bologna si è dovuto accontentare di un 2-2 in rimonta contro il Celtic. Entrambe le squadre proseguiranno comunque nella competizione, con i ragazzi di Gasperini che possono addirittura puntare agli ottavi di finale diretti.

Ranking quinto posto Champions – La corsa per il 2026/27

Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova per la seconda stagione consecutiva e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Ranking quinto posto Champions – Come si calcolano i punti per il ranking

Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.

I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.

I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza più a lungo possibile delle nostre squadre nelle coppe europee consentirebbe all’Italia di aumentare le proprie chance di raggiungere questo traguardo.

Ranking quinto posto Champions – La classifica aggiornata

La Serie A, che conta sette squadre in corsa nelle tre competizioni, vuole provare a bissare quanto successo due stagioni fa, quando permise alla quinta classificata in campionato, il Bologna di Thiago Motta, di qualificarsi direttamente al girone unico di Champions League dello scorso anno, portando a otto le formazioni italiane presenti nelle tre competizioni UEFA, di cui cinque nel massimo torneo.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’ultimo turno di Champions, Europa League e Conference League:

Inghilterra – 16,847 punti (posto extra in Champions) Germania – 14,035 punti (posto extra in Champions) Polonia – 13,625 punti Spagna – 13,312 punti Italia – 13,071 punti Portogallo – 13,050 punti Francia – 12,071 punti Cipro – 11,406 punti Grecia – 10,650 punti Danimarca – 10,500

I risultati dell’ultimo turno di coppe europee hanno consentito all’Italia di rimanere in corsa per un posto aggiuntivo nella prossima edizione della Champions League. Se l’Inghilterra ha messo ormai in cassaforte la prima piazza, l’aspetto positivo per la Serie A è che a un turno dalla fine sei squadre su sette sono sicure di proseguire nelle tre competizioni. La speranza – per questo traguardo – è che anche il Napoli riesca a rimanere nei playoff di Champions League.

Dall’altra parte, Germania e Spagna mantengono un vantaggio per il momento, ma entrambi i Paesi perderanno dei club per strada al termine dei tre gironi. I tedeschi hanno subito l’eliminazione dell’Eintracht Francoforte dalla Champions League, mentre gli spagnoli non potranno più contare sul Villarreal e anche l’Athletic Bilbao è a forte rischio eliminazione nella massima competizione europea per club. L’ultimo turno di coppe e i successivi accoppiamenti per la fase a eliminazione diretta ci potranno dire di più su questa lotta.