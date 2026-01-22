Lmdv Capital diventa azionista di maggioranza di Editoriale Nazionale

Il cda di Lmdv Capital, la società di investimento di Leonardo Maria Del Vecchio, ha formalizzato un’offerta vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza in EN – Editoriale Nazionale, a cui fanno riferimento i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e QN. Il cda di Monrif, che controlla Editoriale Nazionale, ha deliberato di procedere alla formalizzazione dell’operazione. Lo si legge in una nota.

«Questa operazione rientra in un progetto industriale di lungo periodo che riconosce all’editoria un ruolo centrale per il Paese. Crediamo nel valore dell’informazione di qualità e nell’autonomia delle redazioni». Così Leonardo Maria del Vecchio, presidente di Lmdv Capital, ha commentato l’accordo. «Il nostro impegno è investire con capitale paziente, mettendo tecnologia e competenze al servizio del lavoro giornalistico. Una volta completati i passaggi formali, intendiamo confrontarci con giornalisti, redazioni e Comitati di redazione per costruire un percorso condiviso».