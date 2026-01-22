Delle 36 formazioni presenti in questa edizione 2025/26 solamente quattro squadre a 90 minuti dalla fine non hanno alcun obiettivo visto che sono già eliminate. Queste – Kairat Almaty , Villarreal , Slavia Praga e Eintracht Francoforte – però all’ultima giornata fronteggiare formazioni che invece dovranno centrare ancora il proprio obiettivo e avranno bisogno di punti.

Mercoledì si giocherà l’ottava e ultima giornata della prima fase della Champions League . Come l’anno scorso tutte le 18 partite saranno disputate in contemporanea con ogni gol della serata che andrà a cambiare la graduatoria generale e di conseguenza le sorti delle squadre fra chi accederà direttamente agli ottavi, chi dovrà passare dai playoff e chi invece sarà eliminato.

Proprio questo scenario era quello previsto quando la UEFA ha voluto cambiare il format, entrato in vigore per la prima volta all’inizio della scorsa stagione. Infatti, con la vecchia formula a girone capitava sempre che alcune partite non avessero alcun valore, visto che si potevano fronteggiare due squadre già eliminate.

A guardare bene il programma dell’ultima giornata di quest’anno, forse solamente Arsenal-Kairat Almaty non ha nulla da chiedere alla classifica. Infatti, se è vero che i Gunners si giocano il primato generale, questa posizione non cambia granché le sorti della squadra di Arteta visto che l’arrivo nelle prime due posizioni è ormai certo e da quest’anno le prime due classificate avranno la certezza di giocare la gara di ritorno tutta la fase a eliminazione diretta. A cambiare, oltre al piazzamento finale ovviamente, sono i quasi 300mila euro di differenza di premi UEFA che separano il primo e il secondo classificato.

Detto questo, tutte le altre 17 partite vedono almeno una squadra giocare per un obiettivo importante. Fra queste ci sono ovviamente le italiane con Atalanta, Juventus e Inter che sono certe di essere nei playoff, con ottime possibilità di rientrare nelle prime 16, ma anche di ambire a un piazzamento nelle prime otto, andando a evitare il doppio impegno per centrare la qualificazione agli ottavi di finale.

Più delicata la situazione del Napoli di Antonio Conte che si gioca il tutto e per tutto nella partita interna contro il Chelsea visto che gli azzurri campioni di Italia dovranno almeno pareggiare per poter sperare di essere dentro le prime 24. Con una vittoria, invece, Di Lorenzo e compagni saranno certi di essere nei playoff andandosi a giocare l’accesso agli ottavi nella doppia sfida, con il Napoli che giocherebbe la gara di andata in casa, visto che un piazzamento dal 16° posto in su è altamente improbabile per via della differenza reti e per il numero di squadre davanti in questo momento in classifica.

Guardando agli incroci, in particolare, tra le 18 partite che si giocheranno la prossima settimana, ben 13 avranno entrambe le formazioni in campo che si giocheranno ancora il proprio obiettivo in termini di qualificazione (l’Arsenal e il Bayern Monaco giocheranno solo per il piazzamento in classifica tra le prime otto).

La situazione partita per partita (in neretto chi si gioca l’accesso nei primi otto posti, in corsivo chi si gioca l’ingresso tra le prime 24, in blu chi non si gioca nulla in termine di qualificazione):