Twitter down? Perché il social network di Elon Musk non funziona

Nel pomeriggio di oggi, il celebre social network di proprietà di Elon Musk ha smesso di funzionare, come segnalato da molti utenti online.

Twitter non funziona. Il problema riguarda il celebre social network (di proprietà di Elon Musk, e ora chiamato X), che sta impedendo l’accesso ai profili da parte degli utenti: sono tantissime le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

In particolare, su Downdetector iniziano ad arrivare molte segnalazioni di mal funzionamento a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.

Twitter non funziona, i problemi

Il problema che sta interessando Twitter sembra avere una portata globale, con segnalazioni di malfunzionamenti provenienti da diverse parti del mondo. Gli utenti riportano difficoltà nel pubblicare post, commentare i contenuti altrui o accedere agli strumenti professionali per la gestione dei dati sulle tre piattaforme.

