Netflix, boom di abbonati a quota 325 milioni grazie allo sport in diretta

I ricavi del quarto trimestre sono cresciuti del 18% su base annua, raggiungendo i 12,05 miliardi di dollari, mentre l’utile netto è aumentato del 29% a 2,42 miliardi di dollari. I ricavi e l’utile netto dell’intero 2025 si sono attestati rispettivamente a 45,2 miliardi e 11 miliardi di dollari. Netflix ha dichiarato di aver centrato o superato tutti gli obiettivi finanziari fissati per l’intero esercizio.

Netflix ha attribuito ai suoi eventi sportivi in diretta un ruolo determinante nel generare « un entusiasmo e un numero di abbonamenti sproporzionati » nel quarto trimestre del 2025, mentre la base globale di abbonati della piattaforma ha superato i 325 milioni .

Degni di nota sono stati anche i ricavi pubblicitari di Netflix nel 2025, più che raddoppiati su base annua fino a superare 1,5 miliardi di dollari. Nella seconda metà del 2025, la società ha affermato che le ore di visione sono aumentate del 2% anno su anno, trainate da una crescita del 9% della fruizione dei contenuti originali brandizzati.

Netflix prevede per il primo trimestre 2026 ricavi pari a 12,16 miliardi di dollari, che rappresenterebbe una crescita anno su anno del 15%, e un utile netto di 3,26 miliardi di dollari. La società ha inoltre citato la programmazione sportiva in diretta come un ulteriore esempio di come «ogni singola ora di intrattenimento abbia il potenziale di generare un valore sproporzionato».

In particolare, la trasmissione su Netflix dell’incontro di boxe tra l’influencer Jake Paul e il due volte campione del mondo dei pesi massimi Anthony Joshua, andata in onda a dicembre, ha attirato 33 milioni di spettatori a livello globale. Inoltre, la partita tra i Detroit Lions e i Minnesota Vikings, inserita nel doppio appuntamento NFL di Netflix nel giorno di Natale, ha registrato un’audience media di 27,5 milioni di spettatori: un record per lo streaming NFL, poi superato questo mese da Amazon Prime Video.

Nel corso di quest’anno Netflix trasmetterà in Giappone il World Baseball Classic 2026 (WBC), segnando la sua prima grande partnership sportiva specifica per un singolo Paese al di fuori del Nord America.