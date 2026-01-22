Il nuovo format della manifestazione, introdotto a partire dalla stagione 2024/25, ha portato a due conseguenze: più partite in programma , a cominciare già dalla prima fase (otto gare per ogni club, contro le sei attuali) e maggiori ricavi dalla competizione . La UEFA ha infatti annunciato la distribuzione di 2,47 miliardi di euro alle società, contro i circa 2 miliardi a stagione versati nel ciclo 2021-2024.

Dopo i 12 punti conquistati nelle prime quattro giornate del girone unico della Champions League, l’ Inter ha collezionato tre sconfitte nelle successive sfide valide per la prima fase. Una situazione di classifica che le consentirà di entrare sicuramente nei playoff – quasi certamente con la sfida di ritorno in casa -, ma che lascia aperto ancora uno spiraglio per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. La competizione, come noto, ha una forte valenza sul piano economico-finanziario per chi vi partecipa.

Soldi che hanno contribuito ad arricchire le casse di Atalanta, Bologna, Inter, Juventus e Milan nel 2024/25. Ma quanto ha incassato l’Inter finora nel 2025/26? A quanto ammontano i ricavi nella competizione per il club milanese con il nuovo format? Calcio e Finanza ha stimato i ricavi dalla partecipazione al torneo per la formazione guidata da Cristian Chivu, man mano che la competizione prosegue: ricavi che potranno salire ulteriormente in base ai risultati della squadra nel corso della stagione europea.

Inter ricavi Champions – Il bonus per la partecipazione

Iniziando con il bonus per la partecipazione, ciascuno dei 36 club che si è qualificato per la prima fase ha ricevuto 18,62 milioni di euro (cifra in crescita rispetto ai 15,64 milioni del ciclo 2021-2024), quota suddivisa in un acconto iniziale di 17,87 milioni di euro e un saldo successivo di 750.000 euro.

Inter ricavi Champions – I bonus per i risultati

Passando ai bonus per i risultati, ricordiamo che le vittorie (2,1 milioni) e i pareggi (700mila euro) valgono un po’ meno rispetto al ciclo precedente (rispettivamente 2,8 milioni e 930mila euro). Tuttavia, un bonus extra è previsto per il piazzamento nella classifica finale: ogni club riceverà una somma basata sulla sua classifica al termine della prima fase.

L’importo totale disponibile per il bonus sarà diviso in 666 quote uguali. Il valore iniziale di ogni quota è di 275mila euro. La squadra con la classifica peggiore (ultimo posto) riceverà una quota, cifra che è stata già rivista al rialzo nelle stime. Eventuali risparmi derivanti dai pareggi prima fase, infatti, aumentano proporzionalmente il valore iniziale delle quote distribuite per ogni posizione, che attualmente è arrivato a circa 299mila euro.

Le quattro vittorie e i tre pareggi raccolti fino a questo momento dai nerazzurri hanno portato nelle casse dell’Inter un totale di 8,4 milioni di euro. Per quanto riguarda la graduatoria, i nerazzurri molto difficilmente chiuderanno sotto la 18esima posizione, motivo per cui dalla classifica incasseranno almeno 5,7 milioni di euro.

Inter ricavi Champions – I bonus del pilastro “value”

Infine, i ricavi minimi si completano con le somme derivanti dal pilastro “value”, un nuovo segmento pensato dalla UEFA per accorpare market pool (il valore del mercato dei diritti televisivi) e il ranking storico/decennale. La somma complessiva che sarà distribuita andrà divisa in due parti:

La parte europea – legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del singolo mercato nazionale e il ranking UEFA su cinque anni;

– legata al mercato dei diritti tv del continente, distribuita in base a un ranking creato utilizzando la media tra il peso del e il ranking UEFA su cinque anni; La parte non europea – legata al ranking storico/decennale, esclusi però i punti guadagnati per i titoli conquistati nella storia.

Per calcolare la quota europea spettante all’Inter, siamo partiti da due assunti. Il primo riguarda la divisione della cifra totale che sarà distribuita per il pilastro “value” tra parte europea e parte non europea. Secondo quanto comunicato dalla UEFA nei documenti sui premi del torneo, gli 853 milioni di euro da distribuire sono così ripartiti: parte europea al 73% (623 milioni di euro circa) e parte non europea al 27% (230 milioni di euro circa).

Il secondo assunto riguarda invece la posizione del mercato italiano dei diritti tv della Champions League rispetto agli altri mercati nazionali. Considerando il market pool complessivo della passata stagione e avendo verificato – sulla base delle indiscrezioni di stampa – un sostanziale mantenimento dello status quo anche per il ciclo 2024-2027, abbiamo posizionato il mercato italiano dei diritti tv al quinto posto per valore dietro a Francia, Inghilterra, Spagna e Germania.

Partendo da questi presupposti, e considerando le squadre che si sono qualificate per la prossima edizione della UEFA Champions League, l‘Inter ha incassato 23,37 milioni di euro circa di quota europea e 8,65 milioni di quota non europea.

Inter ricavi Champions – Quasi 66 milioni per i nerazzurri

Aggiungendo all’ultima voce descritta anche i bonus per la partecipazione, i bonus minimi per i risultati (la 18esima posizione in classifica) e il bonus per il raggiungimento dei playoff, scopriamo che l’Inter incasserà almeno 65,7 milioni di euro dalla partecipazione alla Champions League 2025/26. Questa somma sarebbe garantita anche in caso di sconfitta nell’ultima partita del girone.

Ecco i compensi maturati dall’Inter fino a questo momento per la partecipazione alla Champions League 2025/26: