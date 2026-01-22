Il Real Madrid andrà a processo per il nodo concerti al Bernabeu

La giudice istruttrice incaricata del caso ha concluso l’inchiesta con una richiesta di rinvio a giudizio del club blancos, accusato di inquinamento acustico, di aver superato i limiti di rumore stabiliti dalla normativa comunale, secondo un’ordinanza della sezione istruttoria 53 del tribunale di Madrid. La denuncia era stata presentata dalla Associazione dei residenti danneggiati dal Bernabeu, che ha fornito una serie di perizie tecniche, tra cui quella della polizia municipale, che hanno confermato l’incremento dei livelli di rumore fino a 140 decibel , con gravi rischi per la salute.

Tra gli eventi citati ci sono anche i concerti di Taylor Swift e dei cantaurori Luis Miguel e Manuel Carrasco. Secondo gli esperti, il rumore sonoro è stato tale da aver violato la legge sull’inquinamento acustico. La polizia municipale aveva già imposto al Real Madrid sanzioni fino a 140.000 euro, ma ora la questione si complica per il club spagnolo che andrà a processo.

La giudice ha ritenuto che l’amministrazione comunale abbia agito correttamente nell’applicare le sanzioni, escludendo ipotesi di abuso di potere da parte del Comune di Madrid. Sarà ora un tribunale a determinare l’esistenza o meno di un reato contro l’ambiente.