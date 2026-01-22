Con il Mondiale Formula 1 2026 ormai alle porte e profondi cambiamenti regolamentari pronti a ridisegnare gli equilibri in pista, la nuova monoposto di Maranello rappresenta molto più di una semplice vettura: è il simbolo delle ambizioni Ferrari per una stagione che si annuncia combattuta, spettacolare e ricca di incognite.

L’attesa sta per finire. Il mondo della Formula 1 si prepara a vivere uno dei momenti più iconici della stagione: la presentazione della nuova Ferrari , un appuntamento che ogni anno accende la passione dei tifosi del Cavallino Rampante e catalizza l’attenzione degli appassionati di motorsport in tutto il mondo.

Dove vedere la presentazione della nuova Ferrari in diretta

Per chi si chiede dove vedere la presentazione della nuova Ferrari, l’appuntamento è fissato domani, venerdì 23 gennaio, a partire dalle ore 11.00. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 24, con possibilità di seguirlo anche in streaming su NOW.

Dagli studi Sky, Davide Camicioli guiderà la diretta insieme a Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero, accompagnando il pubblico fino al momento dell’unveiling della SF-26. Un racconto costruito tra analisi tecniche, prime indiscrezioni e commenti a caldo su una Ferrari che promette di essere radicalmente diversa rispetto al passato.

Fiorano al centro della scena: primi giri per la SF-26

Non solo studio televisivo. Per tutta la mattinata, Sky seguirà l’evento anche dalla pista di Fiorano, cuore pulsante della Ferrari. Qui la nuova monoposto scenderà in pista per lo shakedown, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton al volante.

Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio racconteranno in diretta i primi chilometri della SF-26, tra sensazioni dei piloti, immagini esclusive e primi segnali tecnici in vista dei test ufficiali.

Verso l’inizio del Mondiale 2026

Dopo Fiorano, la Ferrari proseguirà il proprio programma con i test prestagionali a Barcellona e in Bahrain, prima del debutto ufficiale in gara. La stagione di Formula 1 2026 scatterà nel weekend dell’8 marzo in Australia, aprendo un campionato che promette emozioni, sorprese e nuove sfide. La presentazione della nuova Ferrari è solo il primo, attesissimo capitolo.