Il mercato di gennaio del 2026 è stato complicato da un nuovo indicatore economico-finanziario, che ha sostituito i parametri precedentemente in vigore per stabilire la possibilità o meno dei club di operare durante la sessione dei trasferimenti. Nel dettaglio, la Serie A ha scoperto come funziona e quali sono le conseguenze del mancato rispetto dell’indicatore di costo del lavoro allargato: Napoli e Pisa sono stati i primi club che non hanno rispettato l’indice nel controllo, mentre le altre 18 società del massimo campionato hanno ottenuto il via libera.

Per questo motivo, per Napoli e Pisa era stato previsto in partenza un mercato a “saldo zero” (operazioni in entrata solo a fronte di uscite perfettamente compensative). Tuttavia, se il club toscano si è mosso nell’immediato con un aumento di capitale in grado di sbloccare la situazione (e ora può operare a pieno regime), il Napoli è ancora fermo al punto di partenza. Per questo motivo, il presidente Aurelio De Laurentiis sta spingendo con forza per modificare la norma che attualmente sta limitando l’operato del club partenopeo nella sessione di gennaio.