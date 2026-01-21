Le nuove regole dell’IFAB: dalle sostituzioni alle rimesse fino al VAR su corner e gialli, ecco cosa cambia

Dopo l’introduzione della nuova regola degli otto secondi riguardante i portieri, sono state concordate ulteriori misure per ridurre le perdite di tempo. Tra queste, c’è l’introduzione dello stesso principio per rimesse laterali e rinvii dal fondo .

Ieri a Londra si è tenuto la consueta riunione annuale dell’ IFAB , presieduta da Noel Mooney , amministratore delegato della Football Association of Wales . All’ordine del giorno dell’unico organo predisposto a modificare le regole del calcio una serie di misure volte a continuare a migliorare il flusso del gioco e a ridurre le interruzioni .

Inoltre, dopo le raccomandazioni formulate dagli Advisory Panel Football e Tecnico dell’IFAB, la riunione annuale svoltasi ieri ha proposto nuove norme riguardanti i giocatori che ricevono cure mediche o una valutazione sul terreno di gioco: questi dovranno lasciare il campo e rimanerne fuori per un periodo di tempo fisso, la cui durata sarà determinata dopo la ripresa del gioco. La riunione ha inoltre concordato di applicare un limite di 10 secondi per l’uscita dal campo dei giocatori al momento della sostituzione.

Per quanto riguarda il VAR, invece, e aree di intervento del VAR rimarranno uguali per il momento e quindi confinanti alle quattro situazioni fattuali che cambiano una partita (gol, rigori, espulsioni dirette e scambio di identità), ma con tre estensioni specifiche che non rallenterebbero il flusso di gioco.

La riunione annuale ha infatti proposto che gli addetti al VAR possano essere autorizzati a rivedere le espulsioni derivanti da una doppia ammonizione assegnati in modo fattualmente errato, così come i casi in cui venga sanzionata la squadra sbagliata per un’infrazione che comporti un cartellino rosso o giallo. Inoltre, è stato proposto di consentire alle varie leghe la possibilità di permettere agli addetti VAR di rivedere episodi di calci d’angolo chiaramente assegnati in modo errato, a condizione che ciò possa avvenire immediatamente e senza ritardare la ripresa del gioco.

Poi si è discusso forse sul tema più caldo, quello del fuorigioco. L’assemblea ha deciso che le sperimentazioni continueranno, mentre saranno analizzati gli ulteriori aggiornamenti arrivati in questi mesi su come sviluppare la tecnologia del fuorigioco semi-automatizzato (già in uso nei maggiori campionati, Serie A compresa) e sulla sperimentazione in corso, guidata dalla FIFA, del Football Video Support (FVS), entrambi implementati con successo nei tornei organizzati dal massimo organo del calcio mondiale e in diverse competizioni nazionali. Quest’ultimo, invece, è presente da questa stagione in Serie C.

Infine, l’assemblea ha appreso delle sperimentazioni in corso che prevedono l’uso di body cam da parte degli arbitri a livello dilettantistico, esprimendo il proprio sostegno all’inserimento dell’utilizzo delle body cam come opzione per le competizioni. È stato definito poi l’ordine del giorno per l’Annual General Meeting dell’IFAB, in programma per sabato 28 febbraio 2026 in Galles.