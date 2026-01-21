Niente modifiche delle norme: il mercato del Napoli resta a saldo zero

Nessun cambiamento. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il Napoli resta vincolato al mercato a saldo zero (ecco come funziona) durante la sessione invernale dei trasferimenti e con ogni probabilità la situazione non cambierà fino alla chiusura di questa finestra di calciomercato. È questo l’esito del consiglio federale straordinario che si è svolto nella giornata odierna, convocato con urgenza dopo la richiesta avanzata dalla Lega Serie A al termine dell’assemblea dei club di lunedì.
Il consiglio federale ha preso atto della proposta di revisione delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) formulata dalla Lega, ma senza raggiungere l’unanimità: come noto, sono stati sedici i voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre gli astenuti (Inter, Juventus e Roma).
Per procedere a una modifica delle NOIF a mercato in corso, il consiglio federale ha invece chiesto alla Lega una rinuncia – da parte delle società astenute o contrarie – a qualsiasi futura iniziativa o azione nei confronti dello stesso consiglio. In caso contrario, sarebbe rimasto aperto il tema di una possibile responsabilità personale dei consiglieri federali.
C’è da capire eventualmente se e con quali tempistiche la Lega Serie A riuscirà a dare seguito a questa richiesta. In ogni caso, va sottolineato che le perplessità degli astenuti – Inter, Juventus e Roma – e del club contrario – il Milan – non riguardano tanto il merito della questione, quindi la possibilità di utilizzare la liquidità accantonata dal Napoli (a quota 174 milioni di euro al 30 giugno 2025) per rientrare nei parametri dell’indicatore del costo del lavoro allargato.
Il punto centrale della questione concerne soprattutto il metodo e le tempistiche di questa mossa, ritenendo inopportuno intervenire sulle regole legate al Costo del Lavoro Allargato a stagione in corso e a mercato di gennaio già cominciato.