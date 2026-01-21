Niente modifiche delle norme: il mercato del Napoli resta a saldo zero

Nessun cambiamento. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, il Napoli resta vincolato al mercato a saldo zero (ecco come funziona) durante la sessione invernale dei trasferimenti e con ogni probabilità la situazione non cambierà fino alla chiusura di questa finestra di calciomercato. È questo l’esito del consiglio federale straordinario che si è svolto nella giornata odierna, convocato con urgenza dopo la richiesta avanzata dalla Lega Serie A al termine dell’assemblea dei club di lunedì.

Il consiglio federale ha preso atto della proposta di revisione delle NOIF (Norme Organizzative Interne Federali) formulata dalla Lega, ma senza raggiungere l’unanimità: come noto, sono stati sedici i voti favorevoli, uno contrario (Milan) e tre gli astenuti (Inter, Juventus e Roma).