Roma, Gasperini: «Europa League? Oggi abbiamo maggiore attenzione al campionato»

«Il campionato è a oggi dove abbiamo maggior attenzione». Non ha utilizzato mezzi termini Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League in cui la Roma sfiderà lo Stoccarda all’Olimpico, sottolineando come il percorso in Serie A sia prioritario rispetto a quello europeo. Un tema sollevato nell’ultimo editoriale da Calcio e Finanza e al quale il tecnico giallorosso ha già fornito una risposta chiara.

L’allenatore ha fatto capire come, soprattutto vista la buona posizione nella classifica generale in Europa League, la priorità in questo momento sia la lotta per il quarto posto, posizione dove si trovano Pellegrini e compagni attualmente a un punto dal Napoli e con un vantaggio di tre lunghezze sulla Juventus. Inoltre, domenica è in programma lo scontro diretto con il Milan. I rossoneri sono secondi a +4 sulla Roma e un successo lancerebbe la formazione capitolina nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla Champions League e i relativi corposi introiti.