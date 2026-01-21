Roma, Gasperini: «Europa League? Oggi abbiamo maggiore attenzione al campionato»

«Il campionato è a oggi dove abbiamo maggior attenzione». Non ha utilizzato mezzi termini Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Europa League in cui la Roma sfiderà lo Stoccarda all’Olimpico, sottolineando come il percorso in Serie A sia prioritario rispetto a quello europeo. Un tema sollevato nell’ultimo editoriale da Calcio e Finanza e al quale il tecnico giallorosso ha già fornito una risposta chiara.
L’allenatore ha fatto capire come, soprattutto vista la buona posizione nella classifica generale in Europa League, la priorità in questo momento sia la lotta per il quarto posto, posizione dove si trovano Pellegrini e compagni attualmente a un punto dal Napoli e con un vantaggio di tre lunghezze sulla Juventus. Inoltre, domenica è in programma lo scontro diretto con il Milan. I rossoneri sono secondi a +4 sulla Roma e un successo lancerebbe la formazione capitolina nella corsa al quarto posto, che vale la qualificazione alla Champions League e i relativi corposi introiti.
«Stiamo attraversando un buon momento sotto l’aspetto fisico, poi la gara di domani sarà molto ravvicinata a quella con il Milan che è in questo momento una partita di maggiore attenzione – ha aggiunto Gasperini confermando quanto sia più importante la sfida ai rossoneri rispetto a quella con lo Stoccarda –. In Europa League abbiamo una buona posizione, vincendo abbiamo buone chance di saltare playoff. Ma oggi il campionato è dove abbiamo maggior attenzione. Nei mesi ci siamo conquistati questa posizione e faremo di tutto per difenderla e se possibile incrementarla».
Non va dimenticato, inoltre, che la vittoria dell’Europa League garantisce un posto nella Champions League 2026/27 qualora non arrivasse la qualificazione direttamente dal campionato. Su questo punto Gasperini ha commentato in conferenza stampa: «Ma vi ricordate qual è stata l’ultima squadra italiana prima dell’Atalanta ad aver vinto? Era negli anni ’90. Se l’unica cosa che gratifica è il titolo, cosi saremo perennemente dispiaciuti. Vincere in Europa per i club italiani è diventato un problema e lo dimostrano le gare di questi giorni. Bisogna spostare l’obiettivo, guardarci e migliorarci».