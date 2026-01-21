DAZN, 6,7 milioni di spettatori nel 21° turno di Serie A: è il secondo più visto nel 25/26

Il buon andamento degli ascolti della Serie A – evidenziato dall’analisi di Calcio e Finanza pubblicata nei giorni scorsi – prosegue anche nel girone di ritorno. Il 22° turno del campionato si è chiuso con un dato molto vicino ai 6,7 milioni di spettatori su DAZN, facendo così registrare la seconda migliore giornata del torneo durante la stagione 2025/26. La giornata si posiziona alle spalle solamente della decima della Serie A 2025/26, con 7,6 milioni grazie a Milan-Roma in chiaro.

In questo turno, tutte le big sono state particolarmente seguite. Milan-Lecce (in esclusiva su DAZN) ha superato 1,1 milioni di spettatori, mentre le sfide di Juventus (co-esclusiva con Sky) e Napoli sono andate oltre i 900mila spettatori. Poco sotto questa soglia il match dell’Inter a Udine, con i nerazzurri sfavoriti dalla collocazione alle ore 15 del sabato.