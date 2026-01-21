DAZN, 6,7 milioni di spettatori nel 21° turno di Serie A: è il secondo più visto nel 25/26

Molto seguiti i match delle big e anche il posticipo del lunedì sera tra Lazio e Como, che ha fatto registrare oltre 600mila spettatori.

Di
Redazione
Media
Onefootball
DAZN ascolti 22esima giornata
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Il buon andamento degli ascolti della Serie Aevidenziato dall’analisi di Calcio e Finanza pubblicata nei giorni scorsi – prosegue anche nel girone di ritorno. Il 22° turno del campionato si è chiuso con un dato molto vicino ai 6,7 milioni di spettatori su DAZN, facendo così registrare la seconda migliore giornata del torneo durante la stagione 2025/26. La giornata si posiziona alle spalle solamente della decima della Serie A 2025/26, con 7,6 milioni grazie a Milan-Roma in chiaro. 

In questo turno, tutte le big sono state particolarmente seguite. Milan-Lecce (in esclusiva su DAZN) ha superato 1,1 milioni di spettatori, mentre le sfide di Juventus (co-esclusiva con Sky) e Napoli sono andate oltre i 900mila spettatori. Poco sotto questa soglia il match dell’Inter a Udine, con i nerazzurri sfavoriti dalla collocazione alle ore 15 del sabato. 

Bene anche il posticipo del lunedì, con l’incontro tra Lazio e Como che ha raccolto oltre 600mila spettatori davanti allo schermo. Di seguito, il dettaglio degli ascolti televisivi, partita per partita:  

  • Venerdì 16 gennaio, ore 20.45, Pisa-Atalanta – 297.853 spettatori (co-esclusiva con Sky)
  • Sabato 17 gennaio, ore 15.00, Udinese-Inter – 836.539 spettatori 
  • Sabato 17 gennaio, ore 18.00, Napoli-Sassuolo – 961.509 spettatori 
  • Sabato 17 gennaio, ore 20.45, Cagliari-Juventus – 911.902 spettatori (co-esclusiva con Sky)
  • Domenica 18 gennaio, ore 12.30, Parma-Genoa – 397.889 spettatori 
  • Domenica 18 gennaio, ore 15.00, Bologna-Fiorentina – 648.319 spettatori 
  • Domenica 18 gennaio, ore 18.00, Torino-Roma – 639.810 spettatori (co-esclusiva con Sky)
  • Domenica 18 gennaio, ore 20.45, Milan-Lecce – 1.114.365 spettatori 
  • Lunedì 19 gennaio, ore 18.30, Cremonese-Verona – 248.431 spettatori 
  • Lunedì 19 gennaio, ore 20.45, Lazio-Como – 634.833 spettatori 

