Cos’è Buddy, il servizio di UniCredit nuovo partner della Juventus

Ma cos’è Buddy? Buddy è il modello di servizio bancario digitale di UniCredit, pensato per offrire ai clienti un’esperienza completamente nuova nel rapporto con la banca. Non si tratta di una banca separata né di un semplice conto online, ma di una filiale digitale vera e propria, accessibile da remoto, che combina tecnologia, assistenza umana e flessibilità operativa.

La Juventus ha annunciato nella giornata di ieri una nuova partnership con UniCredit che porta al centro dell’attenzione Buddy , la filiale digitale del gruppo bancario disponibile 24/7 via chat. L’accordo — frutto della collaborazione tra due brand con un forte orientamento all’innovazione — ha l’obiettivo di offrire ai tifosi bianconeri non solo servizi finanziari moderni, ma anche esperienze esclusive e valore aggiunto legato alla loro passione calcistica.

Il progetto Buddy nasce con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di una clientela sempre più orientata al digitale, che vuole poter gestire le proprie finanze in autonomia, senza rinunciare al supporto di consulenti qualificati quando necessario. Alla base c’è l’idea di una banca sempre disponibile, capace di adattarsi ai tempi e alle modalità di utilizzo dei clienti.

Cos’è Buddy e come funziona

Buddy è una filiale remota UniCredit, attiva principalmente tramite app e chat, che consente di svolgere le principali operazioni bancarie quotidiane in modo semplice e immediato. Il servizio è operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, grazie a un sistema di assistenza via chat che permette ai clienti di ricevere supporto in qualsiasi momento.

Attraverso Buddy è possibile:

gestire il conto corrente e monitorare i movimenti in tempo reale;

effettuare bonifici e operazioni di pagamento;

consultare documenti e rendicontazioni;

ricevere assistenza per le operazioni più comuni direttamente in chat;

fissare appuntamenti con consulenti UniCredit per esigenze più complesse.

Accanto alla chat, Buddy mette a disposizione anche consulenze telefoniche o in videocall, con orari estesi rispetto a quelli delle filiali tradizionali. Questo consente di mantenere un rapporto diretto con la banca, pur operando prevalentemente in modalità digitale.

Un modello “phygital”

Buddy rappresenta un esempio concreto di modello phygital, ovvero una combinazione di digitale e presenza umana. La tecnologia è il canale principale, ma il servizio non rinuncia al valore della relazione: il cliente non interagisce solo con sistemi automatizzati, ma può contare su operatori e consulenti reali, pronti a intervenire quando serve.

Questo approccio consente a UniCredit di affiancare la propria rete di filiali fisiche con una struttura più flessibile, capace di rispondere alle nuove abitudini di consumo dei servizi bancari, senza sostituire completamente i canali tradizionali.

I servizi offerti da Buddy

Buddy consente di accedere a un’ampia gamma di prodotti e servizi UniCredit, tra cui:

conti correnti dedicati, come il conto Genius buddy;

carte di debito e di pagamento;

servizi di pagamento digitali;

supporto per l’attivazione di prodotti finanziari aggiuntivi;

accesso a servizi extra sviluppati in collaborazione con partner esterni, in un’ottica di ecosistema.

Il tutto è pensato per offrire semplicità, trasparenza e rapidità, riducendo al minimo la necessità di recarsi fisicamente in filiale.

A chi si rivolge Buddy

Il servizio è pensato in particolare per:

utenti digitali e mobile-first;

giovani e famiglie che cercano una gestione bancaria flessibile;

clienti che vogliono operare in autonomia ma con la possibilità di ricevere assistenza qualificata;

chi desidera un rapporto con la banca meno vincolato a orari e presenza fisica.

In sintesi, Buddy è la filiale digitale di UniCredit, un servizio che unisce tecnologia e consulenza per offrire un’esperienza bancaria moderna, continua e personalizzabile. Grazie a chat attive 24/7, consulenze da remoto e un’offerta completa di prodotti, Buddy si propone come uno dei pilastri della strategia di trasformazione digitale del gruppo UniCredit, puntando su semplicità, accessibilità e qualità del servizio.