E’ stato ufficialmente definito il tabellone principale dell’Australian Open femminile 2026, il primo Slam della stagione del tennis. A guidare il seeding c’è chiaramente la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, reduce da tre finali consecutive, di cui le prime due vinte e l’ultima persa da Madison Keys. La tennista di Minsk potrebbe essere l’avversaria di Jasmine Paolini (n.7) nei quarti di finale della manifestazione, mentre a completare la parte alta ci sono Coco Gauff (n.3) e Mirra Andreeva (n.8).
A presidiare la parte bassa c’è Iga Swiatek (n.2 al mondo), che già dagli ottavi potrebbe vedersela con la due volte campionessa a Melbourne Naomi Osaka (n.16). Il potenziale quarto, invece, è quello contro Elena Rybakina (n.5). La finalista di Wimledon e dello US Open 2025 Amanda Anisimova è la favorita nel terzo quarto di tabellone, che potrebbe decidersi con un derby tutto americano contro una tra Jessica Pegula (n.6) e la campionessa in carica Keys (n.9).
Tabellone Australian Open femminile 2026, il calendario del torneo
L’edizione 2026 è la 114ª della storia dell’Australian Open, il primo dei quattro tornei del Grande Slam dell’anno 2026. Per quanto riguarda il tabellone femminile, il torneo si svolgerà in 15 giornate divise in due settimane dal 18 gennaio al 1° febbraio.
Domenica 18 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
Lunedì 19 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
Martedì 20 gennaio
- Primo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 21 gennaio
- Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
Giovedì 22 gennaio
- Secondo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Venerdì 23 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Sabato 24 gennaio
- Terzo turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Primo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Domenica 25 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Lunedì 26 gennaio
- Quarto turno singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarto turno singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Terzo turno doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Secondo turno doppio misto (a partire dalle 01:00)
Martedì 27 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Mercoledì 28 gennaio
- Quarti di finale singolare uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Quarti di finale doppio donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio misto (a partire dalle 01:00)
Giovedì 29 gennaio
- Semifinale singolare donne (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio uomini (a partire dalle 01:00)
- Semifinale doppio donne (a partire dalle 01:00)
Venerdì 30 gennaio
- Semifinale singolare uomini (a partire dalle 02:00)
- Finale doppio misto (a partire dalle ore 02:00)
Sabato 31 gennaio
- Finale singolare donne (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio uomini (a partire dalle ore 09:30)
- Finale doppio donne (a partire dalle ore 09:30)
Domenica 1° febbraio
- Finale singolare uomini (a partire dalle ore 09:30)
Tabellone Australian Open femminile 2026, le prime 10 teste di serie
- Aryna Sabalenka (BLR)
- Iga Swiatek (POL)
- Coco Gauff (USA)
- Amanda Anisimova (USA)
- Elena Rybakina (KAZ)
- Jessica Pegula (USA)
- Jasmine Paolini (ITA)
- Mirra Andreeva (RUS)
- Madison Keys (USA)
- Belinda Bencic (SUI)
Dove vedere Australian Open 2026, i dettagli
Le sfide degli Australian Open 2026 saranno visibili in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche su DAZN, oltre che sulla piattaforma Discovery+. In caso di semifinali o finali con atleti italiani in gara, gli incontri saranno trasmessi in diretta in chiaro anche sul canale Nove.
Tabellone Australian Open femminile 2026, la parte alta
Tabellone Australian Open 2026, la parte bassa