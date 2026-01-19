E’ stato ufficialmente definito il tabellone principale dell’Australian Open femminile 2026, il primo Slam della stagione del tennis. A guidare il seeding c’è chiaramente la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, reduce da tre finali consecutive, di cui le prime due vinte e l’ultima persa da Madison Keys. La tennista di Minsk potrebbe essere l’avversaria di Jasmine Paolini (n.7) nei quarti di finale della manifestazione, mentre a completare la parte alta ci sono Coco Gauff (n.3) e Mirra Andreeva (n.8).

A presidiare la parte bassa c’è Iga Swiatek (n.2 al mondo), che già dagli ottavi potrebbe vedersela con la due volte campionessa a Melbourne Naomi Osaka (n.16). Il potenziale quarto, invece, è quello contro Elena Rybakina (n.5). La finalista di Wimledon e dello US Open 2025 Amanda Anisimova è la favorita nel terzo quarto di tabellone, che potrebbe decidersi con un derby tutto americano contro una tra Jessica Pegula (n.6) e la campionessa in carica Keys (n.9).