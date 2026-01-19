Coppa d’Africa, ricorso del Marocco contro il Senegal: «Impatto significativo sul regolare svolgimento della partita»

La Federcalcio del Marocco passa al contrattacco, dopo il caos nella finale di Coppa d’Africa . La FRMF ha infatti annunciato la presentazione di un ricorso formale contro il Senegal per l’abbandono del campo dopo la concessione di un rigore nei minuti finali della sfida, episodio che – secondo i dirigenti marocchini – ha inciso in modo rilevante sul regolare svolgimento dell’incontro, considerando il seguente errore dal dischetto di Brahim Diaz e la vittoria dei senegalesi nei tempi supplementari.

«La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) annuncia che ricorrerà alle procedure legali presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) al fine di pronunciarsi sul ritiro dal campo della nazionale senegalese durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno accompagnato tale decisione, successivamente all’assegnazione da parte dell’arbitro di un calcio di rigore ritenuto corretto all’unanimità dagli specialisti», si legge nella nota. «Questa situazione ha avuto un impatto significativo sul regolare svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori».

«La FRMF, inoltre, rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti a tutto il pubblico marocchino che è rimasto fedele alla nazionale, con una presenza massiccia e un sostegno incondizionato durante tutte le partite della selezione nazionale e delle altre gare. La Federazione ringrazia anche tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa competizione continentale», conclude il comunicato.