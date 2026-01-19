Giulini: «Per EURO 2032 serve un decreto attuativo sugli stadi: il governo ci aiuti»

«Se l’Italia vuole partecipare a questi Europei, un decreto attuativo per gli stadi ci dovrà essere. Altrimenti che interesse avrebbe Cagliari a fare uno stadio da 30.000 e non da 25.000. Quindi ci auguriamo che sotto questo punto di vista si facciano passi in avanti e che il Governo Meloni dia un’occhiata allo stato miserabile in cui sono ridotti gli stadi in Italia e cerchi di aiutare noi imprenditori a realizzarne di nuovi. Ma questo vale per Cagliari così come per le altre città italiane». Lo ha detto il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini nel corso della puntata numero 783 de “La Politica nel Pallone” condotta da Emilio Mancuso su Rai Gr Parlamento, parlando del progetto stadio della società sarda, uno dei possibili impianti che potrebbero rientrare nell’elenco da consegnare alla UEFA in vista degli Europei del 2032.

«È un lavoro iniziato quasi dieci anni fa, purtroppo la burocrazia è stata tantissima con centinaia di carte preparate e riviste. Credo che siamo in dirittura d’arrivo, abbiamo anche deciso di fare uno stadio da 30.000 posti e non più da 25.000 per venire incontro alle esigenze della FIGC per EURO 2032. L’unico pezzettino che ci manca sarebbe un aiuto dal Governo sotto forma di debito, equity o garanzie», ha aggiunto.