Serie A: la Juventus crolla a Cagliari, ma fa scacco matto sui social

La ventunesima giornata di Serie A riscrive le gerarchie social: la Juventus scalza l’Inter e riconquista la leadership proprio nella settimana della sconfitta all’Unipol Domus. Se il campo punisce i bianconeri, la rete si infiamma per l’incredulità dei tifosi juventini e per l’impresa del Cagliari, che scala nove posizioni in classifica. La settimana è stata soprattutto segnata da un’ondata di commozione che ha unito tifosi e giocatori dal campo ai social, trasformando la vittoria della Fiorentina in un tributo corale per la scomparsa del Presidente Commisso. Questo il verdetto della classifica MediaScore, la rilevazione a cadenza settimanale di Comin & Partners e Volocom che traccia il volume delle conversazioni social e le menzioni su stampa e web che coinvolgono i venti club della massima divisione al termine della 21esima giornata di Serie A.

MediaScore 21^ giornata – Come cambia la classifica sui social La Juventus perde in campo ma torna alla guida della classifica. L’anticipo della ventunesima giornata di campionato porta alcune variazioni nella classifica delle menzioni online. Nonostante l’inattesa caduta in Sardegna, la squadra di Spalletti ritrova la vetta sui social (44.800), conquistando di nuovo la testa della classifica delle menzioni a sfavore dell’Inter, che torna in seconda posizione con 44.600 menzioni. Con 40.500 menzioni, gli azzurri di Conte salgono sul podio conquistando una posizione, e ritrovano anche la vittoria in campo con il Sassuolo dopo tre pareggi consecutivi. Fullkrug blinda la vittoria per il Milan contro il Lecce anche se sui social la squadra perde il podio, classificandosi quarta (35.500) sopra la Roma (23.300) che ha conquistato la vittoria contro il Torino. La ventunesima giornata di campionato ha rimescolato le carte in campo e anche sulla classifica social. Oltre agli scostamenti nelle prime cinque posizioni, questa settimana a farsi spazio online sono soprattutto Como e Cagliari, entrambe le squadre hanno risalito la classifica di nove posizioni, classificandosi rispettivamente nona (10.900) e decima (8.600), con il Como pronto ad affrontare la Lazio e il Cagliari che punta alla salvezza dopo la vittoria contro i bianconeri.

MediaScore 21^ giornata – I temi del dibattito Osservando le menzioni alle squadre, emerge come i temi più discussi dai tifosi siano stati soprattutto: Il saluto a Commisso unisce giocatori e tifosi, campo e social . La scomparsa di Rocco Commisso, Presidente della Fiorentina, ha generato un’ondata di commozione che ha travolto il mondo del calcio. Al Dall’Ara, la Fiorentina ha onorato il suo presidente battendo il Bologna e dedicandogli ogni istante: dal riscaldamento con le maglie “Grazie Rocco” alle divise con il numero 5, ricordo dei suoi anni da calciatore. Sui social, il tributo è stato incessante: migliaia di utenti hanno celebrato l’uomo oltre il patron, definendolo un “grande appassionato” e un “uomo vero” che non ha mai dimenticato le sue radici. Dopo i gol di Mandragora e Piccoli, la squadra ha mostrato la maglia celebrativa sotto lo striscione “Ciao Presidente”.

Social increduli per il crollo bianconero. L’anticipo della ventunesima giornata di Cagliari – Juventus, ha acceso i social, con i tifosi bianconeri tra l’incredulità e la rabbia per una sconfitta che allontana la Juventus dal vertice. La squadra di Spalletti è apparsa fumosa in campo ed è stata punita al 65′ da una magia al volo di Mazzitelli su punizione di Gaetano. Sui social il dibattito è rovente: mentre i sostenitori sardi celebrano una vittoria vitale per la salvezza, quelli juventini guardano con estrema preoccupazione al calendario. Con le sfide decisive contro Monaco, Benfica e Napoli alle porte, il timore comune è che la “nuova” identità tattica di Spalletti non basti a blindare nemmeno il quarto posto. MediaScore 21^ giornata – La classifica media Mentre la classifica delle menzioni sui social vede degli spostamenti interessanti al vertice, la top 5 nella classifica delle citazioni dei media tradizionali e online questa settimana rimane invariata. In testa c’è il Napoli con 18.951 citazioni, seguono sul podio Inter (17.010) e Roma (15.629), a chiudere, Juventus e Milan in quarta (15.616) e quinta (13.140) posizione.