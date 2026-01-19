Lutto nel mondo della moda: è morto lo stilista Valentino

È morto oggi, all’età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.
All’anagrafe Valentino Clemente Ludovico Garavani, conosciuto universalmente come Valentino, lo stilista nasce l’11 maggio 1932 a Voghera, in provincia di Pavia. Sostenuto dai genitori Mauro Garavani e Teresa de Biaggi, coltiva fin da giovane l’amore per la moda, affiancando agli studi di settore l’apprendimento del francese. Il trasferimento a Parigi segna l’apertura a nuove prospettive professionali e l’avvio di un percorso destinato a diventare leggendario, fino a consacrarlo tra i protagonisti assoluti della moda italiana e internazionale. A lui si deve anche la creazione di una delle sfumature di rosso più iconiche di sempre.
Nella capitale francese muove i primi passi come apprendista presso Jean Dessès e Guy Laroche. Rientrato in Italia, arricchisce ulteriormente la propria esperienza collaborando prima con Emilio Schuberth e poi con Vincenzo Ferdinandi. Nel 1957 nasce la maison Valentino e, due anni più tardi, apre il primo atelier in via Condotti a Roma. I primi tempi sono complessi: dopo un investimento iniziale, i soci si tirano indietro. La svolta arriva nel 1960 con l’ingresso in società di Giancarlo Giammetti, studente di architettura conosciuto da Valentino in un caffè romano. Da quell’incontro nasce un sodalizio umano e professionale destinato a durare tutta la vita.
Nel corso dei decenni, Valentino veste alcune delle figure più influenti del jet set internazionale: dal legame duraturo con Jacqueline Kennedy Onassis, avviato nel 1964, fino a icone come Elizabeth Taylor, Sharon Stone e Linda Evangelista.
Dopo una carriera straordinaria, Valentino Garavani lascia la guida della sua casa di moda nel 2007. Il suo contributo viene celebrato nel 2008 dal documentario Valentino: The Last Emperor, diretto da Matt Tyrnauer. La direzione creativa passa inizialmente ad Alessandra Facchinetti e successivamente, in co-direzione, a Pierpaolo Piccioli e Maria Grazia Chiuri. Con la nomina di Chiuri alla guida creativa di Dior nel 2016, Piccioli rimane da allora l’unico direttore creativo di Valentino.