Lutto nel mondo della moda: è morto lo stilista Valentino

È morto oggi, all’età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, annuncia in una nota la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti. La camera ardente sarà allestita presso PM23, in Piazza Mignanelli 23 a Roma, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio, dalle 11:00 alle 18:00. Il funerale si terrà venerdì 23 gennaio, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica 8 a Roma.

All’anagrafe Valentino Clemente Ludovico Garavani, conosciuto universalmente come Valentino, lo stilista nasce l’11 maggio 1932 a Voghera, in provincia di Pavia. Sostenuto dai genitori Mauro Garavani e Teresa de Biaggi, coltiva fin da giovane l’amore per la moda, affiancando agli studi di settore l’apprendimento del francese. Il trasferimento a Parigi segna l’apertura a nuove prospettive professionali e l’avvio di un percorso destinato a diventare leggendario, fino a consacrarlo tra i protagonisti assoluti della moda italiana e internazionale. A lui si deve anche la creazione di una delle sfumature di rosso più iconiche di sempre.