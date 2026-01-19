Verini (Pd): «Bene l’impegno dei club contro le infiltrazioni mafiose nelle curve»

« Prosegue l’attività del Comitato della Commissione Antimafia che si occupa dell’infiltrazione della criminalità nelle curve; oggi abbiamo audito il presidente della Juventus Ferrero e il presidente del Milan Scaroni ; domani mattina audiremo la società della Roma, il 30 è fissata l’audizione del presidente dell’Inter Marotta e siamo in attesa di avere le date del presidente della Lazio Lotito , del presidente del Napoli De Laurentiis , del presidente dell’Atalanta, del Verona e del Torino ».

«Le audizioni di oggi di Juventus e Milan, che seguono quelle fatte con Coni, Federcalcio, Lega, arbitri e società semiprofessionistiche, hanno fatto emergere importanti aggiornamenti sullo stato dell’arte, ma devo dire con una certa soddisfazione che, dopo i gravissimi episodi di cronaca, di intesa con le autorità giudiziarie di Torino e Milano e di altre città, la collaborazione con gli organismi di polizia e con la magistratura sta dando frutti», ha aggiunto Verini.

«Da queste audizioni emergono atti interessanti che stanno contribuendo a colpire questo fenomeno che, in certe situazioni, gestiva il bagarinaggio, i parcheggi, il merchandising, le scommesse clandestine e talvolta vedeva coinvolti anche tesserati; spesso le curve sono state piazze di spaccio con la ’ndrangheta. Sono state messe in atto e sono in corso iniziative per contrastare e prevenire il fenomeno. Questo Comitato lavora in un clima concorde; pensiamo entro marzo di consegnare all’unanimità alla Commissione plenaria una relazione con l’aggiornamento della situazione e alcune proposte», ha proseguito ancora .

«L’Antimafia ne discuterà in plenaria e consegnerà al Parlamento, Camera e Senato, queste proposte, alcune delle quali potranno trasformarsi in proposte di legge», ha concluso.