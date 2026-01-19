Quando gioca Sinner agli Australian Open: data, orario e avversario dell’esordio

Il campione azzurro, vincitore delle edizioni 2024 e 2025, scenderà in campo martedì 20 gennaio sulla prestigiosa Rod Laver Arena, con inizio del match fissato alle ore 9 italiane. L’avversario del primo turno sarà il francese Hugo Gaston , numero 93 del ranking mondiale.

Cresce l’attesa per l’esordio di Jannik Sinner agli Australian Open , torneo che negli ultimi due anni lo ha visto protagonista assoluto. In molti si chiedono quando gioca Sinner agli Australian Open e quale sarà il primo ostacolo nella sua difesa del titolo a Melbourne. La risposta è ora ufficiale.

Esordio Sinner Australian Open: un debutto molto atteso

Sapere quando gioca Sinner agli Australian Open è particolarmente importante perché per il numero uno italiano si tratta della prima partita ufficiale del 2026. Dopo aver chiuso il 2025 con una straordinaria striscia di 14 vittorie consecutive, Sinner torna in campo per un test significativo, utile a verificare lo stato di forma dopo la preparazione invernale.

Nelle scorse settimane l’altoatesino ha disputato soltanto incontri di esibizione: prima contro Carlos Alcaraz a Seul, poi contro Felix Auger-Aliassime a Melbourne. Il match contro Gaston rappresenta dunque il vero start agonistico della nuova stagione.

Come arrivano Sinner e Gaston al match

Situazione diversa per Hugo Gaston, che ha già messo minuti nelle gambe. Il francese ha partecipato ai tornei di Brisbane e Auckland: nel primo è stato eliminato nelle qualificazioni da Matteo Arnaldi, mentre in Nuova Zelanda ha superato le quali prima di uscire al primo turno contro Cameron Norrie.

Sinner, invece, punta a partire forte per ribadire il proprio status di favorito e confermare il feeling speciale con Melbourne Park, dove ha costruito alcune delle pagine più importanti della sua carriera.

Sinner-Gaston: i precedenti

Tra Sinner e Gaston ci sono due precedenti, entrambi datati 2021 e giocati sul cemento. In tutte e due le occasioni l’azzurro si è imposto nettamente in due set:

ATP Marsiglia 2021 (ottavi): Sinner b. Gaston 6-4, 6-1

Masters 1000 Miami 2021 (64esimi): Sinner b. Gaston 6-2, 6-2

Numeri che sorridono all’italiano e che aumentano le aspettative per l’esordio.

In sintesi: quando gioca Sinner agli Australian Open

Per chi cerca una risposta chiara e immediata alla domanda quando gioca Sinner agli Australian Open, ecco il riepilogo: