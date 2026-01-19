Quando gioca Musetti agli Australian Open: data, orario e avversario dell’esordio

Il tennista di Carrara farà il suo esordio nella notte tra lunedì e martedì, con match in programma martedì 20 gennaio alle ore 1:30 italiane . La sfida si disputerà sulla Margaret Court Arena, uno dei campi principali del torneo. L’avversario sarà il belga Raphael Collignon , numero 72 del ranking mondiale.

Lorenzo Musetti è pronto a tornare in campo agli Australian Open , primo Slam della stagione, dopo aver sfiorato ancora una volta un successo in avvio di 2026. In molti si chiedono quando gioca Musetti agli Australian Open e quale sarà il suo primo impegno sul cemento di Melbourne Park: ora c’è una risposta ufficiale.

Esordio Musetti Australian Open: un debutto da top 5

Sapere quando gioca Musetti agli Australian Open (la sfida sarà trasmessa in diretta sui canali Eurosport) è particolarmente significativo perché l’azzurro arriva a Melbourne in un momento importante della carriera. Nonostante la sconfitta nell’ennesima finale persa, quella di Hong Kong contro Alexander Bublik, Musetti ha raggiunto il best ranking in carriera, salendo fino alla posizione numero 5 del mondo.

Un traguardo che certifica la crescita del suo tennis e che aumenta le aspettative anche in uno Slam che, finora, non gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Musetti agli Australian Open: i risultati precedenti

In carriera Musetti non è mai andato oltre il terzo turno agli Australian Open, un limite che il toscano cercherà di superare già in questa edizione. L’esordio contro Collignon rappresenta un banco di prova importante per testare il suo livello sul cemento australiano, superficie che negli ultimi mesi ha iniziato a interpretare con maggiore continuità.

Il belga arriva a Melbourne senza precedenti diretti con Musetti, rendendo la sfida una prima assoluta nel circuito maggiore.

Musetti-Collignon: precedenti e tabellone

Non esistono precedenti tra Lorenzo Musetti e Raphael Collignon: quello in programma a Melbourne sarà il primo confronto in carriera tra i due. Musetti parte ovviamente favorito sulla carta, ma dovrà prestare attenzione a un avversario in crescita e senza nulla da perdere.

Il carrarino è inserito in una parte di tabellone che, in caso di vittoria all’esordio, potrebbe offrirgli un secondo turno interessante contro uno tra Lorenzo Sonego – derby azzurro – e lo spagnolo Carlos Taberner.

In sintesi: quando gioca Musetti agli Australian Open

Per chi cerca una risposta immediata alla domanda quando gioca Musetti agli Australian Open, ecco tutte le informazioni principali:

Data: martedì 20 gennaio

Orario: ore 1:30 italiane

Campo: Margaret Court Arena

Avversario: Raphael Collignon

Lorenzo Musetti riparte da Melbourne con un nuovo status e l’obiettivo di andare oltre i limiti del passato.