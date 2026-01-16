Twitter down? Perché il social network di Elon Musk non funziona

Twitter non funziona. Il problema riguarda il celebre social network (di proprietà di Elon Musk, e ora chiamato X), che sta impedendo l’accesso ai profili da parte degli utenti: sono tantissime le segnalazioni arrivate su Downdetector, la piattaforma specializzata che raccoglie e comunica i problemi su vari siti e applicazioni.

In particolare, su Downdetector iniziano ad arrivare molte segnalazioni di mal funzionamento a partire dalle prime ore del pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio. Ancora ignote tuttavia le cause che hanno portato ai problemi per l’applicazione.