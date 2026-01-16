Master Group Sport, in collaborazione con A.Di.Se – Associazione Italiana Direttori Sportivi, organizza nei giorni venerdì 30 gennaio e lunedì 2 febbraio 2026 la tradizionale fase finale della sessione invernale del Calciomercato 2025/26. Sono questi gli ultimi giorni per le trattative ufficiali, prima della chiusura delle operazioni, che riprenderanno con la sessione estiva.

Sin dal suo inizio il Calciomercato si svolge nella sede storica della città di Milano e, dagli anni ‘80, è organizzato ininterrottamente dall’A.Di.Se. Teatro degli ultimi colpi di mercato sarà l’Hotel Sheraton Milan San Siro, sito in Via Caldera, 3 – Milano, dove saranno allestite le stanze riservate ai club per concludere le trattative e che accoglierà i tanti addetti ai lavori.