Milano città per ricchi: ha il più alto tasso di milionari al mondo

Il capoluogo lombardo – come riporta Il Sole 24 Ore nella sua edizione odierna – occupa infatti posizioni di vertice nelle classifiche di Henley & Partners, non tanto per i valori assoluti (undicesima al mondo per numero di residenti con patrimoni liquidi a sei o sette zeri, esclusi gli immobili, e diciannovesima per presenza di centimilionari) quanto soprattutto per il rapporto tra popolazione e grandi patrimoni. A Milano, mediamente, si conta un milionario ogni 12 residenti iscritti all’anagrafe, neonati e anziani compresi. Un dato che supera nettamente quello di New York , dove il rapporto è di uno su 22, di Londra (uno su 41) e di Roma (uno su 54). Anche Parigi , limitatamente all’area intra muros, con 2,14 milioni di abitanti, registra un milionario ogni 14 residenti.

Se è vero, come osservano gli analisti londinesi di Henley & Partners nel loro rapporto annuale sui flussi di ricchezza, che i milionari orientano la propria capacità di spesa verso comparti a elevato valore aggiunto — dall’alta ristorazione agli alberghi di lusso, dalla moda di fascia alta agli immobili di pregio — non sorprende che Milano appaia sempre meno accessibile per chi non può contare, se non su sei, almeno su cinque zeri sul conto in banca.

Ancora più eloquente è il confronto sul fronte dei centimilionari, ossia individui con almeno 100 milioni di dollari di liquidità. A Milano se ne contano oggi 182, un numero molto vicino a quello del Principato di Monaco (192) e superiore a quello dell’intero cantone di Zurigo, di Miami e persino di Mosca. Soprattutto, in questa graduatoria speciale, Milano è l’unica città europea — insieme a Dubai e Miami — a essere classificata con una prospettiva di «alta crescita» per i futuri arrivi di grandi patrimoni.

La “piccola” Milano all’ombra della Madonnina registra così un super-ricco ogni 7.692 abitanti, un livello paragonabile ai primati di Los Angeles (uno ogni 7.558 residenti) e di Parigi intra muros (uno ogni 7.743), e nettamente migliore rispetto a New York (uno ogni 10.757) e Londra (uno ogni 25.244). Secondo gli esperti della City londinese — una piazza che dall’anno scorso assiste alla più consistente fuga di miliardari mai registrata, dopo l’abolizione della storica agevolazione fiscale dei “non dom” — il successo di Milano si spiega innanzitutto con la sua «centralità come hub globale per business, finanza, moda e design».

Va però chiarito che il richiamo della città, da solo, non sarebbe sufficiente senza il sostegno di una leva fiscale precisa: il cosiddetto “regime opzionale” introdotto nel 2017 (eredità del governo Renzi), previsto dall’articolo 24-bis del Tuir e noto al grande pubblico come “decreto Ronaldo” (il campione portoghese fu attratto dalla Juventus anche per queste ragioni). Da allora il numero dei nuovi residenti ad alto patrimonio è aumentato del 20%, un risultato tutt’altro che scontato per un’economia del G7 e per una piazza finanziaria già matura e benestante.

La misura dell’attrattività di questo regime emerge con chiarezza dai dati del 2025: i 3.600 nuovi residenti milionari, multimilionari e miliardari arrivati in Italia — in larghissima parte stabilitisi a Milano — hanno trasferito complessivamente 20,7 miliardi di dollari, con una media di 5,7 milioni a persona, famiglie incluse. Su questi patrimoni, grazie al regime opzionale, versano un’imposta forfettaria di 200mila euro. È il costo dell’attrattività fiscale, su cui oggi competono numerosi Paesi, Stati Uniti in testa.

Accanto a questo primo pilastro, il sistema Italia — e Milano in particolare — può contare su un secondo elemento non secondario: la fiscalità sulle successioni. Mentre Paesi come Australia, Austria, Canada, Hong Kong, Israele, Malta, Monaco, Singapore ed Emirati Arabi Uniti non applicano imposte ereditarie, l’Italia si presenta con un’aliquota del 4%, in linea con la tradizione svizzera.

Riconosciuti i possibili effetti negativi dell’arrivo massiccio di super-ricchi sulla popolazione residente, il dibattito resta aperto sui benefici potenziali, almeno dal punto di vista di chi opera in questo mercato. Secondo i principali report internazionali, circa il 15% dei grandi patrimoni che si trasferiscono è composto da imprenditori e fondatori d’impresa, che spesso avviano nuove attività nel Paese di destinazione, creando occupazione locale. La quota sale oltre il 60% se si considerano centimilionari e miliardari.