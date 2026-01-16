Il pubblico spinge la Juve: Stadium esaurito per le sfide con Benfica e Napoli

I recenti risultati della Juventus di Luciano Spalletti, che ha riportato i bianconeri in zona Champions League accorciando anche il gap con la testa della classifica, hanno infiammato il sostegno dei tifosi bianconeri che sono pronti a invadere l’Allianz Stadium in occasione dei prossimi incontri.

Infatti, come fa sapere al stessa società piemontese, lo stadio della Juventus registrerà il tutto esaurito sia in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio, sia per quanto riguarda lo scontro diretto contro il Napoli di domenica 25 gennaio.