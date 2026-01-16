Il pubblico spinge la Juve: Stadium esaurito per le sfide con Benfica e Napoli

I recenti risultati della Juventus di Luciano Spalletti, che ha riportato i bianconeri in zona Champions League accorciando anche il gap con la testa della classifica, hanno infiammato il sostegno dei tifosi bianconeri che sono pronti a invadere l’Allianz Stadium in occasione dei prossimi incontri.
Infatti, come fa sapere al stessa società piemontese, lo stadio della Juventus registrerà il tutto esaurito sia in occasione della sfida di Champions League contro il Benfica, in programma mercoledì 21 gennaio, sia per quanto riguarda lo scontro diretto contro il Napoli di domenica 25 gennaio.
Per quanto riguarda invece la sfida contro il Napoli dell’ex Antonio Conte rimane comunque una possibilità per chi non è riuscito ad acquistare il biglietto. Infatti gli abbonati con le formule “FULL” “STAR” hanno la chance di rimettere in vendita il proprio posto sulla piattaforma autorizzata della Juventus dove tornano disponibili i posti degli abbonati che non possono recarsi allo stadio.
Infine, in vista della partita casalinga contro la Lazio, in programma l’8 febbraio, rimangono a disposizione ancora pochissimi tagliandi per assistere alla sfida contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Il pubblico ha già superato quota 32mila spettatori in vista dell’incontro di campionato.