Dopo il “no” di Giacomo Raspadori, la Roma ha optato dunque per un giocatore di esperienza, che potrà fornire nuove soluzioni offensive ai giallorossi per la seconda parte di stagione. Ma quanto è costato Malen alla Roma? Come impatterà questo acquisto sul bilancio 2025/26 della società giallorossa?

Adesso è ufficiale. La Roma ha annunciato nella mattinata odierna l’acquisto del calciatore Donyell Malen dall’Aston Villa. L’attaccante si trasferisce agli ordini di Gian Piero Gasperini con la formula del prestito con diritto di riscatto, condizionato (secondo indiscrezioni di stampa) alla qualificazione in Champions o Europa League e a un certo numero di presenze.

Malen stipendio Roma – Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva italiana, la Roma ha pagato 2 milioni per il prestito di Malen nel 2025/26, mentre il diritto di riscatto è fissato a 25 milioni di euro. Il calciatore si sarebbe accordato – in caso di permanenza – per uno stipendio da 4 milioni netti. Se così fosse, tra prestito e ingaggio per metà stagione, il costo per l’esercizio in corso sarà pari a 5,7 milioni di euro.

In caso di riscatto e di firma di un quadriennale, la quota ammortamento per la prossima stagione sarà pari a 6,25 milioni di euro. A questa cifra si aggiungerebbero poi 7,4 milioni di euro di stipendio lordo, per un costo complessivo di 13,65 milioni di euro a partire dal 2026/27. Se l’operazione andasse in porto, Malen diventerebbe – ad oggi – il calciatore più costoso della rosa giallorossa.