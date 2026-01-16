PSG Lille in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Le due squadre scendono in campo per la 18esima giornata della Ligue 1.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere PSG Lille in streaming gratis.

La Ligue 1 scende in campo questa settimana per la 18esima giornata. Il massimo campionato francese è un’esclusiva assoluta di Sky (CLICCA QUI PER ABBONARTI). PSG-Lille è in programma per venerdì 16 gennaio alle ore 21.00.

PSG Lille in streaming gratis? La quinta giornata su Sky

Non soltanto la Serie A, la Premier League e la Bundesliga, Sky trasmetterà in esclusiva in Italia anche i migliori match della Ligue 1 francese. La 17esima giornata vede fra le gare in programma proprio la sfida del Parco dei Principi. L’incontro non sarà disponibile gratuitamente in Italia in tv e in streaming, ma sarà visibile per tutti gli abbonati alla pay-tv di Comcast al pacchetto calcio (CLICCA QUI PER ABBONARTI).

PSG Lille in streaming gratis? Sky è la casa della Ligue 1

Sky sarà di nuovo la “Casa della Ligue 1” per le prossime stagioni. Il massimo campionato di calcio francese, che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming su NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI) per la stagione 2025/2025.

Da questa stagione sui canali di Sky Sport almeno due partite per ogni turno, tra cui sempre il top match della giornata. Sky racconterà i gol e le emozioni del campionato francese anche negli studi e negli approfondimenti quotidiani di Euro Show. 

