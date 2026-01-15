Il flop diritti tv in Ligue 1 colpisce Ratcliffe: prezzo al ribasso per vendere il Nizza

Il miliardario Jim Ratcliffe avrebbe deciso di ridurre in modo significativo il prezzo richiesto per la vendita dell’OGC Nice. È quanto riferisce Bloomberg, citando fonti a conoscenza del dossier. Il fondatore del gruppo chimico Ineos Group Holdings e co-proprietario del Manchester United puntava inizialmente a una valutazione superiore ai 200 milioni di euro, ma l’interesse degli investitori non avrebbe supportato quel livello di prezzo.

Sempre secondo le stesse fonti, i potenziali acquirenti si sono mostrati riluttanti a pagare tali cifre e la valutazione del club è stata quindi rivista al ribasso. Il Nizza era stato messo ufficialmente sul mercato nel 2025, con il mandato affidato alla banca d’affari Lazard per assistere il processo di vendita.

Il percorso, tuttavia, è stato rallentato dall’incertezza che grava sui diritti televisivi della Ligue 1. La scorsa stagione il campionato francese ha infatti chiuso anzitempo un accordo da circa 500 milioni di euro annui con DAZN, scegliendo di puntare sul canale di Lega vendendo gli abbonamenti direttamente ai tifosi. Un passaggio che ha aumentato la volatilità dei ricavi prospettici dei club e, di conseguenza, le valutazioni.