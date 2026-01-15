Playoff Mondiali: dal 6 febbraio in vendita i biglietti per Italia-Irlanda del Nord a Bergamo

La Federcalcio ha pubblicato le prime informazioni utili per l’acquisto dei tagliandi validi per la prima sfida dei playoff per la Coppa del Mondo.

Biglietti Italia Irlanda del Nord
(Foto: Marco Luzzani/Getty Images)

Inizierà alle ore 12 di venerdì 6 febbraio la vendita dei biglietti per Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei play-off mondiali in programma giovedì 26 marzo (ore 20.45) allo Stadio di Bergamo. La prima fase di vendita, che si terrà dal 6 al 10 febbraio, sarà riservata ai titolari della Vivo Azzurro Membership Card.  

Dal 10 al 16 febbraio seguirà quindi una seconda fase di vendita dedicata agli abbonati dell’Atalanta e a chi ha acquistato il tagliando per Italia-Estonia dello scorso 5 settembre. I biglietti potranno essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti di riferimento, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18 e gli Over 65. I prezzi dei tagliandi verranno resi noti nei prossimi giorni. 

L’Italia è imbattuta a Bergamo, dove tornerà a giocare sei mesi dopo il netto successo (5-0) con l’Estonia nel giorno dell’esordio di Gennaro Gattuso sulla panchina della Nazionale. Quattro i precedenti, con due vittorie per 5-0 (l’altra nel primo incontro con Malta disputato nel gennaio del 1987) e due pareggi per 1-1 (nell’amichevole con la Turchia del novembre 2006 e nel match di Nations League con i Paesi Bassi dell’ottobre 2020). 

