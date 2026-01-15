JPMorgan batte Goldman Sachs e Morgan Stanley: utili per 57 miliardi nel 2025

Il 2025 ha visto ancora le tre principali banche d’investimento a livello mondiale — JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley — come grandi protagoniste della finanza globale, con profitti sempre più in crescita, tanto da sommare quasi 100 miliardi come utile netto nel corso dell’anno. Sul piano dei numeri (svelati negli ultimi giorni dai tre istituti), tuttavia, il confronto resta sbilanciato: JPMorgan domina per scala e utili, mentre Goldman Sachs e Morgan Stanley si giocano la sfida sull’efficienza e sulla redditività del capitale.
Il confronto sugli utili: JPMorgan fuori scala
Sul piano degli utili, infatti, il divario tra i tre gruppi è netto anche nel confronto con il 2024:
- JPMorgan: 57,0 miliardi di dollari di utile netto, in calo del 2% rispetto al 2024;
- Goldman Sachs: 17,18 miliardi, in crescita rispetto ai 7,9 miliardi dell’anno precedente;
- Morgan Stanley: 16,9 miliardi, in aumento dai circa 15 miliardi del 2024.
Anche sul fronte dei ricavi complessivi, JPMorgan gioca un campionato a parte:
- JPMorgan: 185,6 miliardi di dollari, in crescita del 3% rispetto al 2024;
- Morgan Stanley: 70,6 miliardi, record storico e in aumento rispetto ai 60,8 miliardi dell’anno precedente;
- Goldman Sachs: 58,28 miliardi, +9% rispetto al 2024.
Per quanto riguarda le tre banche di investimento, in particolare, un indicatore chiave per leggere la qualità degli utili è il ROTCE (Return on Tangible Common Equity), ovverosia quanto una banca riesce a guadagnare usando il capitale reale messo dai suoi azionisti.
In particolare, nel 2025 le tre banche d’investimento
- Morgan Stanley: ROTCE 21,6%, in miglioramento rispetto al 20,5% del 2024;
- JPMorgan: ROTCE 20%, in calo rispetto al 22% del 2024;
- Goldman Sachs: ROE 15,0%, in crescita rispetto al 13% dell’anno precedente.
Altro indicatore chiave è l’efficiency ratio, che misura il rapporto tra costi operativi e ricavi: più è basso, più la banca è efficiente. Nel 2025:
- Goldman Sachs: 64,4%, in peggioramento rispetto al 63,1% del 2024;
- Morgan Stanley: 68%, in miglioramento dal 71% del 2024;
- JPMorgan: circa 52% (circa 51% nel 2024).
Image credit: Depositphotos