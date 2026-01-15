JPMorgan batte Goldman Sachs e Morgan Stanley: utili per 57 miliardi nel 2025

Il 2025 ha visto ancora le tre principali banche d’investimento a livello mondiale — JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Morgan Stanley — come grandi protagoniste della finanza globale, con profitti sempre più in crescita, tanto da sommare quasi 100 miliardi come utile netto nel corso dell’anno. Sul piano dei numeri (svelati negli ultimi giorni dai tre istituti), tuttavia, il confronto resta sbilanciato: JPMorgan domina per scala e utili, mentre Goldman Sachs e Morgan Stanley si giocano la sfida sull’efficienza e sulla redditività del capitale.

Il confronto sugli utili: JPMorgan fuori scala

Sul piano degli utili, infatti, il divario tra i tre gruppi è netto anche nel confronto con il 2024: