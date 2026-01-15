Credito Sportivo: protocollo d'intesa con ASC a sostegno dello sport dilettantistico

Gli obiettivi di questo accordo è rafforzare il ruolo dello sport dilettantistico come presidio sociale, educativo e aggregativo nei territori e sostenere la crescita delle associazioni sportive di base attraverso strumenti finanziari dedicati. L’accordo è finalizzato a favorire la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento delle infrastrutture sportive , con particolare attenzione agli interventi di efficientamento energetico degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali, all’acquisto di attrezzature sportive e alla creazione di spazi sempre più sicuri, inclusivi e accessibili per la pratica sportiva.

È stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa da parte di Antonella Baldino, AD dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) , e Maria Cecilia Morandini, presidente dell’Attività Sportive Confederate (ASC) .

Il Protocollo, di durata triennale, permette ad ASC e alla rete delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate di accedere alle soluzioni finanziarie messe a disposizione da ICSC, rafforzando il sostegno allo sviluppo sostenibile del settore e alla valorizzazione delle realtà associative che operano quotidianamente sul territorio.

Tra gli strumenti previsti rientra il “Mutuo Light 2.0 EPS”, rivolto alle ASD e SSD affiliate ASC. La misura consente di ottenere finanziamenti fino a 60 mila euro, con una durata massima di sette anni, per l’acquisto di attrezzature sportive e per interventi di realizzazione o ristrutturazione di impianti, con la sola lettera di referenza dell’Ente di Promozione Sportiva e senza ulteriori garanzie.

A completamento dell’offerta, l’iniziativa “Valore Sport per Tutti”, destinata agli Enti di Promozione Sportiva nazionali, prevede mutui agevolati per investimenti nella costruzione, ristrutturazione, ampliamento e messa a norma di impianti sportivi. L’iniziativa offre la possibilità di un abbattimento anche integrale del tasso di interesse e finanziamenti fino a 4 milioni di euro. La collaborazione tra ICSC e ASC conferma l’impegno comune nel sostenere lo sport dilettantistico come leva di inclusione sociale, benessere e partecipazione attiva, valorizzando il contributo delle società e associazioni sportive nel promuovere coesione, accessibilità e qualità della vita nelle comunità locali.