FIGC, primo tavolo per le riforme: al centro sostenibilità e arbitri

Si è svolta oggi presso la sala Paolo Rossi della sede FIGC a Roma la prima riunione del tavolo delle riforme convocata dal presidente Gabriele Gravina con i rappresentanti delle componenti federali. Il focus principale dell’incontro, che è strettamente legato alla volontà di garantire un futuro stabile e florido al calcio italiano, è stato la sostenibilità e la generale tenuta economico-finanziaria, con il conseguente sviluppo complessivo del sistema.
Gravina ha aperto la riunione individuando sei macroaree di intervento, condivise dalle Leghe e dalle componenti tecniche, su cui la FIGC sta già studiando e individuando possibili soluzioni. Il presidente federale ha comunque chiesto a tutti i partecipanti di preparare delle proposte da discutere in tempi brevi attraverso un confronto aperto e risolutivo.
Queste le tematiche elencate:
- revisione dei sistemi di mutualità (in particolare nei casi di retrocessione)
- riforma del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico e del Club Italia (le tre realtà che si occupano di sviluppo tecnico dai primi calci fino al professionismo)
- interventi per garantire la sostenibilità nel calcio professionistico
- formule di incentivo per agevolare l’utilizzo dei giovani selezionabili per le rappresentative nazionali
- tenuta e sviluppo del calcio femminile
- riforma del sistema arbitrale al fine di migliorarne modalità di gestione e qualità tecnica.
Hanno partecipato al tavolo, oltre al presidente della FIGC Gravina e al segretario generale Marco Brunelli, i presidenti della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, della Lega Serie B, Paolo Bedin, della Lega Pro, Matteo Marani, della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, dell’AIC, Umberto Calcagno, e dell’AIAC, Renzo Ulivieri, accompagnati da alcuni dirigenti delle diverse componenti.