FIGC, primo tavolo per le riforme: al centro sostenibilità e arbitri

Gravina ha individuato sei macroaree di intervento, condivise dalle Leghe e dalle componenti tecniche, su cui la FIGC sta già studiando e individuando possibili soluzioni.

FIGC tavolo riforme
Gabriele Gravina (Foto: Paolo Bruno/Getty Images)

Si è svolta oggi presso la sala Paolo Rossi della sede FIGC a Roma la prima riunione del tavolo delle riforme convocata dal presidente Gabriele Gravina con i rappresentanti delle componenti federali. Il focus principale dell’incontro, che è strettamente legato alla volontà di garantire un futuro stabile e florido al calcio italiano, è stato la sostenibilità e la generale tenuta economico-finanziaria, con il conseguente sviluppo complessivo del sistema. 

Gravina ha aperto la riunione individuando sei macroaree di intervento, condivise dalle Leghe e dalle componenti tecniche, su cui la FIGC sta già studiando e individuando possibili soluzioni. Il presidente federale ha comunque chiesto a tutti i partecipanti di preparare delle proposte da discutere in tempi brevi attraverso un confronto aperto e risolutivo.  

Queste le tematiche elencate:  

  • revisione dei sistemi di mutualità (in particolare nei casi di retrocessione) 
  • riforma del Settore Tecnico, del Settore Giovanile e Scolastico e del Club Italia (le tre realtà che si occupano di sviluppo tecnico dai primi calci fino al professionismo) 
  • interventi per garantire la sostenibilità nel calcio professionistico 
  • formule di incentivo per agevolare l’utilizzo dei giovani selezionabili per le rappresentative nazionali 
  • tenuta e sviluppo del calcio femminile  
  • riforma del sistema arbitrale al fine di migliorarne modalità di gestione e qualità tecnica. 

Hanno partecipato al tavolo, oltre al presidente della FIGC Gravina e al segretario generale Marco Brunelli, i presidenti della Lega Calcio Serie A, Ezio Simonelli, della Lega Serie B, Paolo Bedin, della Lega Pro, Matteo Marani, della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, dell’AIC, Umberto Calcagno, e dell’AIAC, Renzo Ulivieri, accompagnati da alcuni dirigenti delle diverse componenti. 

 

