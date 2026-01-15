FIGC, primo tavolo per le riforme: al centro sostenibilità e arbitri

Si è svolta oggi presso la sala Paolo Rossi della sede FIGC a Roma la prima riunione del tavolo delle riforme convocata dal presidente Gabriele Gravina con i rappresentanti delle componenti federali. Il focus principale dell’incontro, che è strettamente legato alla volontà di garantire un futuro stabile e florido al calcio italiano, è stato la sostenibilità e la generale tenuta economico-finanziaria, con il conseguente sviluppo complessivo del sistema.

Gravina ha aperto la riunione individuando sei macroaree di intervento, condivise dalle Leghe e dalle componenti tecniche, su cui la FIGC sta già studiando e individuando possibili soluzioni. Il presidente federale ha comunque chiesto a tutti i partecipanti di preparare delle proposte da discutere in tempi brevi attraverso un confronto aperto e risolutivo.