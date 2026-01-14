Serie A, perché Bologna-Milan si gioca di martedì? La spiegazione

Quest’oggi la Serie A ha pubblicato gli orari di anticipi e posticipi della 23esima e della 24esima giornata del campionato del 2025/26. La prima si giocherà addirittura spalmato su cinque giorni, dal momento in cui prenderà il via venerdì 30 gennaio con il match tra Lazio e Genoa e si concluderà addirittura martedì 3 febbraio alle ore 20.45, con la sfida tra Bologna e Milan.

Ma perché la sfida del Dall’Ara fra i padroni di casa di Vincenzo Italiano e i rossoneri di Massimiliano Allegri si dovrà giocare di martedì sera? La risposta ha come motivazione la designazione per lunedì sera di Udinese-Roma.