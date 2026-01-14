NFL, il Super Bowl sarà in diretta in chiaro su Italia 1

Per gli appassionati della NFL arriva una novità importante: come appreso da Calcio e Finanza, una delle due finali di Conference e il Super Bowl saranno visibili in diretta in chiaro. Rispettivamente, le due sfide andranno in onda su Canale 20 e su Italia 1.
La NFL si appresta a vivere le semifinali di Conference che inizieranno nella serata di sabato sera con i Denver Broncos che ospitano i Buffalo Bills. Mentre le finali di Conference saranno il 25 gennaio mentre il Super Bowl si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California.
Come detto questo weekend ci saranno le semifinali di Conference. Questo il programma delle sfide (orari italiani):
AFC
- Denver Broncos-Buffalo Bills, sabato 17 gennaio ore 22.30
- New England Patriots-Houston Texans, domenica 18 gennaio ore 21.00
NFC
- Seattle Seahawks-San Francisco 49ers, domenica 18 gennaio ore 02.00
- Chicago Bears-LA Rams, lunedì 19 gennaio ore 00.30