NFL, il Super Bowl sarà in diretta in chiaro su Italia 1

Per gli appassionati della NFL arriva una novità importante: come appreso da Calcio e Finanza, una delle due finali di Conference e il Super Bowl saranno visibili in diretta in chiaro. Rispettivamente, le due sfide andranno in onda su Canale 20 e su Italia 1.

La NFL si appresta a vivere le semifinali di Conference che inizieranno nella serata di sabato sera con i Denver Broncos che ospitano i Buffalo Bills. Mentre le finali di Conference saranno il 25 gennaio mentre il Super Bowl si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California.