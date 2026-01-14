L’evoluzione dei ricavi dei club: stadi e sponsor per compensare lo stallo dei diritti tv

« Il forte legame emotivo dei tifosi sostiene una solida resistenza dei ricavi lungo le diverse linee di business e, in una certa misura, protegge il settore dalle tendenze macroeconomiche. Tuttavia, rileviamo che i diritti di trasmissione dei campionati di calcio europei — tradizionalmente la principale fonte di crescita dei ricavi — sono in fase di stagnazione, costringendo leghe e club a individuare flussi di entrate alternativi per rimanere competitivi e rafforzare il valore dei propri marchi ».

«Ci aspettiamo che i club con marchi più forti e stadi rinnovati continuino a sovraperformare rispetto ai concorrenti e a rimanere altamente competitivi, attenuando così la volatilità dei ricavi derivanti dall’allocazione dei diritti media», si legge nello studio.

Nel complesso, si osserva un generale miglioramento della disciplina finanziaria dei club, in particolare per le squadre dei campionati più forti che rispettano controlli economici e regolamentazioni più stringenti, come quelli della UEFA. Tuttavia, il 2026 è destinato a rimanere un anno complesso per gli emittenti che non ricevono supporto finanziario dalle proprie leghe, che erano già sotto pressione nel 2025, e per quelli che devono ancora adeguare le proprie strutture di costo.

Minore dipendenza dai diritti tv grazie ai frutti delle ristrutturazioni degli stadi

Negli ultimi anni i club sono diventati meno dipendenti dai ricavi da diritti televisivi, poiché altre fonti di entrata crescono a un ritmo più sostenuto, in particolare i ricavi commerciali e quelli da matchday legati agli stadi. DBRS Morningstar prevede che questa tendenza prosegua almeno nei prossimi quattro anni: il sentiment dei consumatori verso la spesa discrezionale resta solido, mentre i diritti di trasmissione dovrebbero rimanere in gran parte stabili. Un’eccezione rilevante è rappresentata dalla Liga in Spagna, che ha recentemente venduto i diritti nazionali per cinque anni con un aumento del 9% rispetto al precedente ciclo quinquennale, sebbene tale incremento sia comunque inferiore all’inflazione cumulata a doppia cifra degli ultimi cinque anni.

Nel dettaglio, la proporzione di ricavi nell’esercizio 2028/29 è attesa come di seguito:

Ricavi commerciali – 43% (36% nel 2022/23)

Ricavi da matchday – 30% (20% nel 2022/23)

Diritti tv domestici – 16% (25% nel 2022/23)

Diritti tv UEFA – 8% (15% nel 2022/23)

Altri ricavi – 2% (3% nel 2022/23)

Altri ricavi da tv – 1% (1% nel 2022/23)

«Ci aspettiamo che i diritti di trasmissione crescano in media di circa il 2%, mentre i ricavi commerciali dovrebbero registrare una crescita di medio valore a una cifra e i ricavi da matchday una crescita elevata a una cifra. Tuttavia, i club che hanno recentemente ristrutturato i propri stadi dovrebbero sovraperformare rispetto ai concorrenti nei ricavi da matchday e negli accordi commerciali correlati, come sponsorizzazioni e naming rights degli stadi. Inoltre, questi club hanno visto i propri ricavi crescere del 16,3% nei quattro anni successivi alle ristrutturazioni, a fronte di una crescita prevista del 7,2% per gli altri».

Regolamentazione più stringente a sostegno della disciplina finanziaria

Nei prossimi mesi, gli emittenti soggetti a forti controlli economici continueranno a registrare un impatto positivo sui propri profili finanziari. In particolare, i Regolamenti sulla Sostenibilità Finanziaria dell’UEFA, introdotti nel 2022, includono il rapporto sui costi della rosa (Squad Cost Ratio) e le regole sui proventi calcistici (Football Earnings Rules), che si sono dimostrate altamente efficaci in combinazione con un sistema sanzionatorio più incisivo.

Permangono tuttavia differenze significative tra i controlli economici dei campionati nazionali, che determinano profili di credito molto variabili tra i Paesi. Alcune leghe, come la Ligue 1 francese, consentono ai club di spendere oltre i propri mezzi, sostenuti da iniezioni di capitale dei proprietari, purché mantengano una liquidità adeguata per concludere la stagione.

Ciò comporta una forte dipendenza dagli incentivi dei proprietari a rimanere competitivi e a tutelare il valore del marchio del club, condizione che non è sempre garantita. «Valutiamo la situazione del campionato francese come complessa nel breve termine, poiché la debole disciplina finanziaria dovuta alla carenza di controlli economici è stata aggravata dal crollo dei ricavi da diritti media, con il rischio di squilibri significativi per molti club. Per affrontare queste sfide, i club francesi, che nelle stagioni 2023/24 e 2024/25 avevano effettuato acquisizioni di giocatori da record grazie agli investimenti di CVC Capital Partners (CVC), hanno virato drasticamente verso livelli record di cessioni di calciatori nella finestra estiva di mercato 2025/26».

Il Mondiale FIFA 2026 atteso come volano per il mercato dei trasferimenti

La Coppa del Mondo FIFA (Mondiale) tornerà nel giugno 2026 e, storicamente, gli anni dei Mondiali hanno portato a finestre di mercato dei trasferimenti particolarmente remunerative. Il torneo crea un palcoscenico globale per i giocatori, aumentando le valutazioni grazie a una maggiore visibilità e domanda.

Il mercato invernale dei trasferimenti del 2023 si è chiuso a livelli record dopo il Mondiale in Qatar del dicembre 2022. I cinque principali campionati europei hanno registrato un valore aggregato di acquisizioni di giocatori (al netto delle cessioni) pari a circa 600 milioni di euro, significativamente superiore ai circa 300 milioni e 350 milioni investiti rispettivamente nell’inverno 2022 e nell’inverno 2024. Il Mondiale 2026 è destinato a rappresentare un naturale punto di svolta, poiché i club ricalibreranno le proprie rose dopo aver rivalutato le prestazioni dei giocatori al Mondiale, i profili anagrafici e la durata dei contratti.

«Dal punto di vista del credito, un mercato dei trasferimenti dinamico può tradursi in un aumento della leva finanziaria e del fabbisogno di capitale circolante per alcuni club. Al contempo, offre ai club sotto pressione finanziaria l’opportunità di rafforzare il bilancio e ridurre i costi, poiché la rivalutazione dei giocatori può consentire la realizzazione di plusvalenze sulle cessioni. Molti club hanno già dimostrato l’efficacia di questa strategia: i club portoghesi S.L. Benfica e Sporting CP, dotati di accademie calcistiche di alto livello europeo, sono storicamente riusciti a generare profitti netti sostenibili dalle vendite di giocatori. Analogamente, ci aspettiamo che i club francesi sfruttino al massimo la finestra di mercato successiva al Mondiale per riequilibrare la propria struttura finanziaria riducendo i costi della rosa», si legge nello studio.

I proventi delle cessioni possono essere utilizzati per ridurre l’indebitamento, aumentare la liquidità e contenere i futuri impegni salariali. Di conseguenza, l’attività di mercato post-Mondiale è considerata una variabile chiave per i creditori, in quanto influenza la visibilità dei flussi di cassa e i profili di credito complessivi dell’intero settore.