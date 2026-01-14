Sulla scelta di Raspadori ha sicuramente influito la possibilità da parte del club bergamasco di acquistare il giocatore a titolo definitivo. Dopo una prima parte di stagione complicata in Liga, il giocatore proverà così a rilanciarsi in Serie A e a conquistare un posto di rilievo nella Nazionale di Gennaro Gattuso.

Dopo voci e indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime settimane sulla possibilità di un approdo alla Roma, Giacomo Raspadori ha scelto – a sorpresa – la sua nuova destinazione. L’attaccante italiano, trasferitosi all’Atletico Madrid dal Napoli in estate, sarà un nuovo giocatore dell’ Atalanta di Raffaele Palladino.

Raspadori stipendio Atalanta – L’impatto dell’operazione sui conti

Ma come impatterà questa operazione sui conti dell’Atalanta? Quanto costerà il giocatore al club bergamasco? Partendo dalla cifra del trasferimento, secondo indiscrezioni della stampa sportiva l’Atalanta verserà 22 milioni di euro di parte fissa nelle casse dell’Atletico Madrid per questa operazione.

Raspadori dovrebbe firmare un contratto della durata di quattro anni e mezzo, motivo per cui la quota ammortamento per la stagione 2025/26 dovrebbe essere pari a 2,44 milioni di euro. Per quanto riguarda lo stipendio, se il calciatore si accordasse per un ingaggio da 4 milioni netti annui (7,4 milioni lordi), l’impatto sui sei mesi rimanenti sarebbe limitato a 3,7 milioni di euro.

Complessivamente, il costo per la stagione 2025/26 sarebbe dunque pari a 6,14 milioni di euro. Questa cifra aumenterebbe a 12,28 milioni di euro a partire dalla stagione 2026/27, riproporzionando ammortamento e stipendio sull’intera stagione. Se così fosse, Raspadori sarebbe il secondo calciatore più caro della rosa dell’Atalanta dietro a Gianluca Scamacca, oltre che il più pagato.