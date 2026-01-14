Si tratta di cifre chiaramente importanti, anche se spesso non paragonabili a quelle dei manager di società private di primo livello. Secondo quanto emerso dal financial reporrt della UEFA consultato da Calcio e Finanza, i dati ufficiali dello stipendio su cui il numero uno della Federcalcio continentale ha potuto contare nella passata stagione rimangono i medesimi del 2023/24 (esercizio in cui le cifre erano invece cresciute).

Rimane stabile lo stipendio del presidente della UEFA Aleksander Ceferin . Dopo che la questione aveva generato scalpore nei giorni del lancio della Superlega nell’aprile 2021 (nei momenti più caldi dello scontro la UEFA aveva pubblicato il suo report finanziario 2019/20 che mostrava dati in aumento ), il numero uno della Federcalcio europea ha visto una conferma del proprio salario nel corso della stagione 2024/25.

Ceferin stipendio UEFA – Il salario del presidente

Come detto, lo stipendio di Ceferin è rimasto stabile nel 2024/25. In base ai documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza, il presidente dell’organo di governo del calcio europeo ha incassato un compenso lordo di 3.250.000 franchi svizzeri (cifra che si avvicina a 3,5 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2025, data di chiusura del bilancio).

Cresce invece il compenso del segretario generale della UEFA, Theodore Theodoridis, che ha percepito 1.500.000 franchi lordi, con l’aggiunta – in crescita rispetto alla scorsa stagione – di bonus per ulteriori 560mila franchi svizzeri.

Ceferin stipendio UEFA – Quanto ha guadagnato dal 2017

Sulla base di questo ultimo dato, è possibile analizzare lo stipendio di Ceferin nel corso degli anni, dato che la cifra viene messa nero su bianco nei documenti della UEFA a partire dalla stagione 2017/18. Una stagione in cui ha guadagnato 1,56 milioni di franchi svizzeri (circa 1,35 milioni di euro al cambio al 30 giugno 2018). Considerando la valuta originaria, lo stipendio per il presidente della UEFA è più che raddoppiato nel corso di questi anni, con una crescita pari al 108% dal 2016/17 al 2024/25 e un tasso di crescita medio annuo pari al 9,6%. Complessivamente, Ceferin nel suo mandato da presidente della UEFA finora ha incassato quasi 22 milioni di franchi svizzeri, pari a 21,6 milioni di euro.