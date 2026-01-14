Gli eredi di Berlusconi all’incasso: arrivano 65 milioni di dividendi

Come riporta l’edizione odierna de La Repubblica, ai cinque figli dell’imprenditore scomparso nel giugno 2023 sono stati distribuiti complessivamente 65 milioni di euro di cedole, che a loro volta derivano da utili e riserve delle Holding Italiana Prima, Seconda, Terza e Ottava il cui capitale è controllato da Marina (29%), Pier Silvio (29%), Barbara (14%), Eleonora (14%) e Luigi (14%).

Gli eredi di Silvio Berlusconi (i cinque figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi) hanno incassato la prima tranche dei dividendi dalle holding tramite le quali controllano le loro quote in Fininvest , la holding della famiglia che possiede il 53% di Mondadori , il 46% di Mfe-Mediaset il 30% di Mediolanum e una serie di immobili di pregio tra cui Villa Certosa in Sardegna, per cui è in corso un processo di vendita.

Le risorse delle quattro casseforti, che in totale detengono il 61% di Fininvest, derivano dal dividendo da 100 milioni pagato lo scorso giugno dalla finanziaria di famiglia. Altre cedole sono poi in arrivo ai cinque eredi dalle loro holding personali. Marina Berlusconi possiede Holding Italiana Quinta e Pier Silvio la Quarta, che hanno ciascuna il 7,6% di Fininvest. I tre fratelli più giovani sono invece soci di Holding14, che ha in mano il 21,4% di Fininvest.

Parte di quanto incassato servirà ai Berlusconi per finire di onorare i lasciti che l’ex premier ha disposto a favore dell’ultima compagna Marta Fascina (100 milioni), del fratello Paolo Berlusconi (100 milioni) e dell’amico Marcello Dell’Utri (30 milioni), come stabilito dalle sue ultime volontà, il cui testamento è stato perfezionato e accettato in tempi record due anni fa.

Nel 2024, e quindi relativamente al bilancio 2023, i cinque fratelli hanno incassato 60 milioni di dividendi, invece per il 2024 hanno già percepito una cedola parziale 65 milioni, che indica come nei prossimi due anni gli eredi avranno la liquidità necessaria per completare i tre versamenti disposti dalle ultime volontà di Silvio Berlusconi per un totale di 230 milioni. Con l’esercizio del 2027, si capirà quindi meglio quali investimenti e quale politica di remunerazione Marina Berlusconi, che di Fininvest è presidente, vorrà dare al nuovo corso della holding di famiglia.

Da considerare, infine, la possibilità di reperire la liquidità necessaria anche prima, vista la situazione immobiliare ancora in seno a Fininvest con diversi immobili, per esempio la già citata Villa Certosa in Sardegna, che sono tuttora in vendita. Ma in casa Fininvest nessuno ha fretta di vendere ville e immobili, dopo aver ceduto il Monza per un incasso di 30 milioni e svalutazioni complessive di 70 milioni, visto che tutte le aziende hanno conseguito risultati positivi e, inoltre, a fine 2024 si è avuto un utile operativo consolidato in aumento del 5,4% a 280,7 milioni con i debiti erano scesi a 921 milioni (dagli 1,1 miliardi di fine 2023).