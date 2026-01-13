Unicredit riapre il dossier Mps: colloqui con la Delfin dei Del Vecchio

In merito al possibile ingresso di Unicredit nel capitale di Monte dei Paschi, dopo le indiscrezioni di stampa relative alla possibile uscita di Delfin dal capitale del Mps, gli analisti di Deutsche Bank guardano in maniera positiva un’operazione che coinvolga il 17,5% in mano alla holding della famiglia Del Vecchio.

Questa operazione «potrebbe rappresentare un’opzione praticabile per Unicredit per raggiungere i suoi obiettivi di crescita in Italia. Un’acquisizione di Mps avrebbe delle logiche industriali, tra cui la valorizzazione delle fabbriche prodotto di Mps nel wealth management e il rafforzamento della distribuzione bancaria nel segmento affluent, e potrebbe incrementare il capitale Cet1 di Unicredit», scrive la banca tedesca in un report che conferma il giudizio “buy” con target price di 11 euro su Mps.