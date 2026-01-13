Milan, tegola Füllkrug: il centravanti si è fratturato un dito del piede

Il centravanti tedesco, che domenica contro la Fiorentina era partito dal 1’ dopo gli spezzoni di gara con Cagliari e Genoa, si è infatti procurato la frattura di un dito del piede proprio in occasione della partita con i viola e dovrà restare ai box per almeno due settimane (saltando quindi indicativamente la sfida con il Como e quella con il Lecce, puntando a rientrare per Roma o Bologna). Un imprevisto che complica i piani di Massimiliano Allegri , che aveva appena iniziato a inserirlo stabilmente nelle rotazioni offensive. L’infortunio ha effetti immediati anche sul mercato: Christopher Nkunku non partirà, con il Fenerbahçe che dovrà rinviare eventuali discorsi a fine stagione.

Arrivato a fine dicembre, Füllkrug aveva avuto un impatto rapido e positivo sull’ambiente. Inserimento immediato nel gruppo, grande entusiasmo, gesti apprezzati nello spogliatoio e segnali incoraggianti anche sul campo. Dopo l’esordio a Cagliari e l’ingresso nella gara con il Genoa, la prima da titolare a Firenze aveva mostrato un attaccante già funzionale al gioco della squadra: riferimento centrale, lavoro spalle alla porta, capacità di far salire i compagni. Al Franchi era emersa in particolare l’intesa con Christian Pulisic, servito due volte davanti al portiere grazie a movimenti e assist puliti, rimasti però senza gol.

Allegri stava valutando anche soluzioni più offensive, con il tedesco al centro e ai lati Rafael Leão e Pulisic, mentre Nkunku rappresentava la prima alternativa. Füllkrug era arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni e aveva scelto senza esitazioni la maglia numero nove, simbolo e insieme fardello della storia recente rossonera.

Una storia fatta di grandi aspettative e risultati spesso inferiori alle attese: negli ultimi dieci anni il Milan ha visto alternarsi diversi numeri nove senza mai trovare un vero erede stabile dei grandi centravanti del passato. Dall’addio di Inzaghi in poi, i numeri raccontano una situazione oggettivamente complessa, visto che la maglia numero 9 è stata indossata da ben dodici giocatori diversi e, fatta eccezione per Giroud, nessuno è riuscito a imporsi con continuità soprattutto in termini di gol realizzati:.