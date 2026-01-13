Milan, tegola Füllkrug: il centravanti si è fratturato un dito del piede

La maglia più pesante sembra tornare a presentare il conto. In casa Milan si riaccende la cosiddetta maledizione del numero nove, una storia che negli ultimi anni ha attraversato stagioni e allenatori senza fare sconti. L’ultimo capitolo riguarda Niclas Füllkrug, costretto a fermarsi dopo una sola gara da titolare.
Il centravanti tedesco, che domenica contro la Fiorentina era partito dal 1’ dopo gli spezzoni di gara con Cagliari e Genoa, si è infatti procurato la frattura di un dito del piede proprio in occasione della partita con i viola e dovrà restare ai box per almeno due settimane (saltando quindi indicativamente la sfida con il Como e quella con il Lecce, puntando a rientrare per Roma o Bologna). Un imprevisto che complica i piani di Massimiliano Allegri, che aveva appena iniziato a inserirlo stabilmente nelle rotazioni offensive. L’infortunio ha effetti immediati anche sul mercato: Christopher Nkunku non partirà, con il Fenerbahçe che dovrà rinviare eventuali discorsi a fine stagione.
Arrivato a fine dicembre, Füllkrug aveva avuto un impatto rapido e positivo sull’ambiente. Inserimento immediato nel gruppo, grande entusiasmo, gesti apprezzati nello spogliatoio e segnali incoraggianti anche sul campo. Dopo l’esordio a Cagliari e l’ingresso nella gara con il Genoa, la prima da titolare a Firenze aveva mostrato un attaccante già funzionale al gioco della squadra: riferimento centrale, lavoro spalle alla porta, capacità di far salire i compagni. Al Franchi era emersa in particolare l’intesa con Christian Pulisic, servito due volte davanti al portiere grazie a movimenti e assist puliti, rimasti però senza gol.
Allegri stava valutando anche soluzioni più offensive, con il tedesco al centro e ai lati Rafael Leão e Pulisic, mentre Nkunku rappresentava la prima alternativa. Füllkrug era arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni e aveva scelto senza esitazioni la maglia numero nove, simbolo e insieme fardello della storia recente rossonera.
Una storia fatta di grandi aspettative e risultati spesso inferiori alle attese: negli ultimi dieci anni il Milan ha visto alternarsi diversi numeri nove senza mai trovare un vero erede stabile dei grandi centravanti del passato. Dall’addio di Inzaghi in poi, i numeri raccontano una situazione oggettivamente complessa, visto che la maglia numero 9 è stata indossata da ben dodici giocatori diversi e, fatta eccezione per Giroud, nessuno è riuscito a imporsi con continuità soprattutto in termini di gol realizzati:.
- Pato: 2 gol in 342’;
- Matri: 1 gol in 932’;
- Fernando Torres: 1 gol in 592’;
- Destro: 3 gol in 845’;
- Luiz Adriano: 6 gol in 1476’;
- Lapadula: 8 gol in 1364’;
- André Silva: 10 gol in 2026’;
- Higuain: 8 gol in 1861’;
- Piatek: 5 gol in 1344′;
- Mandzukic: 0 gol in 287’;
- Giroud: 49 gol in 9070’;
- Jovic: 4 gol in 693’.