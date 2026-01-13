Serie A, il 20° turno sfiora i 6,7 milioni di spettatori su DAZN: è la seconda giornata più vista della stagione

Il big match fra Inter e Napoli di domenica sera a San Siro ha raccolto oltre 2 milioni di spettatori su DAZN spingendo gli ascolti della 20esima giornata del campionato di Serie A a sfiorare i 6,7 milioni di utenti complessivi.

Si tratta del secondo turno del massimo campionato italiano con più spettatori dietro al record stagionale della decima giornata che aveva superato i 7,6 milioni di spettatori. Continua così la crescita dei dati di ascolto di DAZN rispetto alla stagione scorsa: le prime 20 giornate della stagione 2025/26 hanno infatti fatto segnare una media cumulata di 5,9 milioni di spettatori (la 16esima giornata è esclusa dalla media in quanto incompleta), con un incremento di circa il 15% rispetto al campionato 2024/25, confermandone così il trend positivo.

Come detto, è stato un Inter-Napoli da record con 2,1 milioni di persone connesse che ha portato la sfida del Meazza a essere il il terzo big match più visto della stagione, alle spalle di Milan-Roma del 2 novembre (2.396.708 spettatori con la possibilità di vederla gratuitamente) e di Inter-Milan del 23 novembre (2.136.298). La sfida tra la squadra di Chivu e quella di Conte ha inoltre fatto registrare il miglior risultato negli scontri diretti di andata e ritorno delle ultime tre stagioni, con una crescita del +4% rispetto al precedente record stabilito da Napoli-Inter del 3 dicembre 2023 (2.016.504 spettatori). Un dato che conferma come lo slot domenicale delle 20:45 rappresenti la fascia oraria più strategica per valorizzare i big match: l’incontro della scorsa stagione, disputato alle 18:00, aveva infatti registrato 1,7 milioni di spettatori (1.641.069).