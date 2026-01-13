Dove vedere Newcastle Manchester City tv streaming: segui la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Newcastle Manchester City tv streaming , la Coppa di Lega, rinominata Carabao Cup, seconda competizione britannica, dopo la più antica FA Cup.

Dove vedere Newcastle Manchester City tv streaming – I dettagli

La Coppa di Lega, chiamata Carabao Cup per questioni di sponsor, è la terza competizione inglese e segue la Premier League e la FA Cup, la coppa nazionale più antica della storia del calcio, fondata nel 1871. La Carabao Cup quest’anno vede sfidarsi 92 formazioni, numero rimasto stabile sin dal 1992/93. Il numero rispecchia le squadre professionistiche affiliate alla Premier League e alla English Football League, la seconda lega professionistica del calcio inglese.

Fino al 2023/24, la seconda coppa nazionale britannica, insieme alla FA Cup, erano trasmesse entrambe da DAZN (clicca qui per abbonarti) che però ha deciso di non rinnovare l’accordo anche per questa stagione, dove la piattaforma streaming continua a trasmettere tutte le partite della Serie A, la Serie B, la Liga spagnola, la Coppa del Rey e, la scorsa estate, ha mandato in onda, in formato freemium, la prima edizione del Mondiale per Club.