Tether stringe una partnership con l’ONU per rafforzare la cybersicurezza in Africa

Emergendo come la terza regione crypto a più rapida crescita, l’Africa è sempre più vulnerabile a truffe e frodi legate agli asset digitali. Una recente operazione di Interpol che ha portato alla scoperta di 260 milioni di dollari in criptovalute e valuta fiat illecite in Africa evidenzia l’urgenza per il continente di rafforzare la propria cybersicurezza contro le attività criminali online. Attraverso questa collaborazione, Tether sosterrà la Visione Strategica dell’UNODC per l’Africa 2030, promuovendo gli sforzi per la pace e la sicurezza attraverso il rafforzamento della resilienza delle comunità e la tutela degli asset digitali. Sfruttando la tecnologia blockchain e altre tecnologie emergenti, l’iniziativa mira a ridurre le vulnerabilità al cybercrimine, rafforzare le opportunità economiche e sostenere le vittime della tratta di esseri umani in tutta l’Africa.

Nuova partnership per Tether: la società di stablecoin, secondo socio della Juventus dietro Exor, ha annunciato un’iniziativa congiunta con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (UNODC), leader globale nella lotta contro le droghe illecite, la criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo e la corruzione.

Attualmente, Tether e UNODC collaborano alle seguenti iniziative:

Progetto Senegal: promozione dell’educazione pubblica alla cybersicurezza per i giovani attraverso un programma articolato in più fasi che inizia con opportunità formative e un bootcamp, inclusa una sessione della Plan B Foundation, una collaborazione tra Tether e la Città di Lugano, accompagnata da coaching, mentorship e micro-finanziamenti per aiutare i partecipanti a sviluppare ulteriormente i propri progetti e idee.

Progetto Africa: finanziamento e supporto a un numero selezionato di organizzazioni della società civile che forniscono assistenza diretta e protezione alle vittime della tratta di esseri umani in Senegal, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Malawi, Etiopia e Uganda.

Progetto Papua Nuova Guinea: collaborazione con l’Università della Papua Nuova Guinea e l’Università delle Isole Salomone per sensibilizzare i giovani sull’inclusione finanziaria e sulla prevenzione delle frodi legate agli asset digitali, incentivando l’innovazione attraverso una competizione studentesca incentrata su soluzioni blockchain per l’inclusione finanziaria e la prevenzione del crimine.

«Sostenere le vittime della tratta di esseri umani e contribuire a prevenire lo sfruttamento richiede un’azione coordinata tra diversi settori», ha dichiarato Paolo Ardoino, CEO di Tether. «Attraverso la nostra collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine, sosteniamo iniziative che combinano innovazione ed educazione per rafforzare le comunità e contribuire a creare opportunità più sicure e inclusive per chi ne ha più bisogno».

«Gli asset digitali stanno ridefinendo il modo in cui il mondo si rapporta al denaro e svolgono un ruolo fondamentale nello sbloccare il potenziale di sviluppo dell’Africa, contribuendo al contempo all’agenda delle Nazioni Unite per la pace e la sicurezza», ha dichiarato Sylvie Bertrand, rappresentante regionale dell’UNODC per l’Africa occidentale e centrale. «Sono entusiasta della prospettiva di una partnership tripartita che riunisca le Nazioni Unite, il settore privato e le autorità senegalesi per sostenere la visione alla base del Digital New Deal del Senegal. Attraverso questa collaborazione, possiamo promuovere l’inclusione digitale, rafforzare le competenze digitali e l’occupabilità dei giovani, favorire ecosistemi digitali sicuri e trasparenti e sfruttare l’innovazione per prevenire la criminalità organizzata, sostenendo al contempo una crescita economica sostenibile e inclusiva», ha concluso.

Image credit: Depositphotos